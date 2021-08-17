當沖降稅有望再延？合庫金樂觀期待　並看好台股逢低加碼

我是廣告 請繼續往下閱讀
在獲利貢獻方面，今年上半年獲利主體仍來自於子公司合庫銀行，獲利占比為83.19%，稅後淨利達到86.29億元，年成長23.77%，主要來自利息淨收益增加、資產品質提升致呆帳費用減少及海外獲利恢復動能，創下單季獲利新高，而逾放比率及備抵呆帳覆蓋率亦遠遠優於去年同期，資產品質穩健。
至於第二獲利引擎合庫人壽子公司稅後淨利受惠於投資收益增加，獲利表現良好，較去年同期大幅度成長54.47%，而證券及資產管理子公司亦有超過3成的成長幅度，足見多元獲利引擎已發揮效能。
此外，上半年受疫情影響改變了客戶的交易習慣，合庫金各子公司的線上交易量顯著成長，線上開立存款或證券戶數較去年同期成長約4成，線上進行基金理財的筆數及金額，亦較去年同期增加約8成及5成。
在投資部位方面，雖然台股近期出現震盪，但合庫金認為歐美經濟復甦、疫苗覆蓋率提升，加上我國疫情控制相較東南亞及東北亞好，預期很多訂單會有轉單效應，因此合庫認為台股基本面還是相當不錯，目前投資部位維持整體投資部位3%左右，並進行動態調整，逢低仍會加碼高股息、有潛力的績優股，而債券部位原則採分批、分散建置，以穩定賺取利息收益。
至於當沖降稅延長議題，合庫金表示這取決於政府政策最後定案，從近日傳出的消息，看起來有機會繼續延長，「我們是樂觀期待」，而且即便今年當沖降稅不再延長，以今年1至7月日均量5300億元來看，較去年的2200億左右增加很多，若以證券同業估算影響3成交易量，今年整體證券商手續費收入及市場日均量仍比往年好，證券商今年獲利樂觀。