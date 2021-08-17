新北家族確診擴大　北市公布相關足跡「遍及捷運、高鐵」

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，不過在北台灣仍有些許潛藏感染源。而在新北市傳出家族確診，且出遊的足跡遍及北台灣及東台灣，也讓雙北不敢大意。台北市衛生局今（17）日下午就公布其中4例確診的相關足跡，地點遍及雙北捷運站與高鐵站。





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衛生局表示，其中案15967確診案例曾在12日下午4時，搭乘捷運從頂溪站到東門站，而後轉車至捷運台車站後，搭乘高鐵南下到高雄左營站；而在14日下午4時50分左右，循原路線在晚間6時30分回到頂溪站。





而另外家族確診的案15969、15970，以及案15970的職場同事案15971，在12日及13日間，足跡遍布捷運藍線、紅線、橘線與棕線。其中案15969在12日及13日通勤上班，上午6時50分搭乘捷運從府中站至忠孝復興站，之後再轉乘至六張犁站，並且在晚間6時30分由原路線返回。





至於案15971疑似為同事案15970的傳染源頭，同樣在12日及13日通勤，於上午7時30分從捷運三民國中站乘至民權西路站後，再轉乘至石牌站，晚間6時30分原路線返回至三民國中站。衛生局方面強調，四起個案搭乘的捷運與高鐵車廂，現階段都已經完成清消，也請有在該時段搭乘捷運的民眾，要特別注意身體健康狀況。



