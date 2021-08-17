獨／「醒來找不到內褲」疑性侵 女警為績效誘做筆錄？
一名女士時與老公吵吵鬧鬧，日前吵嘴時K了老公一拳反遭老公回K幾下，幾天後到台中醫院打AZ疫苗時順便驗一下傷，醫院旋以家暴、性侵案通報警方；女士表明只想驗傷做個「相罵本」，並不想提告，員警哄她「只是做個訪談，要結案…」，後來分局通知她須做第二次筆錄準備進入司法程序；她指控員警是「為了績效而誘騙她做家暴、性侵筆錄」。據了解，醫院與警方係依家暴與性侵相關規定通報處理，受理員警亦無績效可言，該案女士的的表述內容已具家暴、趁機性侵要件，已屬「非告訴乃論」，很遺憾該女士無法理解。
記者鄧力軍/台中報導
2021-08-17 17:04:40
女士坦承有服安眠葯習慣，當天她精神不濟，先動手毆了老公一下，才被老公反手K了幾下，吵吵鬧鬧哭哭啼啼就睡著了，幾天後她到台中醫院注射AZ疫苗，臨時起意順便驗一下傷，想作為日後對老公的「相罵本」，沒想到醫院根據她的描述與她欲對私密處驗傷的要求，通報警方疑有家暴、性侵案件發生。不久一名王姓女警來到醫院，對她進行詢問調查家暴事件的過程，女士趕緊澄清她只是想驗個傷，並不想提出告訴，但女警帶她到派出所時，哄她「不是要做筆錄，只是訪談一下，要結案…」。訪談內容問及有無性侵的情節，女士表示疑因安眠葯葯效作用，記不得當天確實過程，但有回答女警若干情節「…隔天醒來，找不到內褲…」。
日前女士接到分局防治組家防官來電，要求再做第二次筆錄，原來女警已將案件依家暴、性侵案移送分局防治組偵辦，女士向警官再度表明不願提告，但家防官表示性侵案是「非告訴乃論」，做了筆錄就不能撤告。女士相當氣忿，說她已明確表示不提告，為何處理的王姓女警硬要誘導她做筆錄，依她一些描述及「…隔天醒來，找不到內褲…」就認為是性侵嗎?!。女士說她與「尪」是夫妻，有沒有做、一天做幾次也是她們的事，她去驗個傷想做個「相罵本」而已，卻演變成控告老公性侵，這樣讓她如何面對老公?!質疑女警是「為了績效而詐騙她做筆錄」。
警方說明，醫院若發現有家暴或遭性侵之個案，依規定就必須通報警方，本案當事人若是夫妻間強制性交，即是對配偶犯第221條「強制性交罪」，屬告訴乃論罪。若是「趁心神喪失、精神耗弱、身心障礙或其他類似之情形，不能或不知抗拒而為性交者」，即犯刑法225條「趁機性交猥褻罪」，屬非告乃論罪。當時處理的女警與家防官已曾向當事人解釋，只是遺憾當事人無法諒解。若有疑義，警方願意再次詳細解釋。