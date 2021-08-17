海地強震破千人罹難　外交部：緊急援助物資啟運

我國友邦海地於當地時間14日上午發生芮氏規模7.2強烈地震，南部半島省分受創災情嚴重，傷亡人數持續擴大，截至16日已造成1,419人死亡、6,900人受傷，道路、橋梁及上萬棟建築物毀損，海國政府已向國際社會請求協助。我國暫不派救援隊前往海地，而援贈海地救援物資於今（17）日啟運。
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-17 16:35:20｜2021-08-17 16:37:21
外交部表示，我國駐海地大使館刻與海地政府研商後續協助規畫，已先依據海地政府提出的緊急需求清單採購首批物資，包括口罩、防護衣、製氧機等防疫物品及睡袋、乾糧等物資，並於今日上午由外交部常務次長俞大㵢與海地駐台臨時代辦維克多漢（Francilien Victorin）共同主持緊急醫療物資捐贈啟運儀式。物資運抵海地後，將由我國駐海地大使館交由海地政府發放災民使用。
外交部指出，海地是我國在加勒比海的重要友邦，兩國關係密切友好。面對友邦遭逢嚴重天然災害，我國政府感同身受，已立即捐助50萬美元協助賑災，將持續結合民間慈善力量，發揮人道互助精神，共同協助海地人民度過難關，並期盼海地社會及人民早日重建家園，恢復正常生活。
外交部拉美司司長謝妙宏在今日外交部線上記者會上表示，海地政府已先請美國等鄰近國家搜救隊前往災區，希望台灣的協助能以災民安置與醫療物資為主，暫時不需要派遣搜救隊遠道前往。
2010年海地遭遇7.0強震，國軍曾派C-130運輸機載運救援物資飛越太平洋前往海地，國防部表示，若海地提出需求，會配合政府相關單位，提供必要協助。