塔利班攻陷喀布爾奪政權　進城爽玩碰碰車嗨翻天

極端組織塔利班（Taliban）15日進攻阿富汗首都喀布爾（Kabul），重奪阿富汗政權。阿富汗淪陷後，當地媒體報導指出，在塔利班重新上台的第一天，大多數政府機構、店家與辦公據點都沒開門，街上人車稀少，民眾不是在擔心恐懼中度過，就是倉皇逃離阿富汗。不過卻有外媒曝光塔利班進城後的狀態，竟然是去遊樂園玩碰碰車、旋轉木馬，還有人跑去健身房。





我是廣告 請繼續往下閱讀

綜合外媒報導，《路透》駐喀布爾記者沙利齊（Hamid Shalizi）17日在推特上公開一段影片，畫面中可以看到，塔利班戰士手上拿著槍，不過乘坐的竟然是遊樂園的碰碰車，每個人臉上毫不顯示興奮、堆滿笑容，另外一段影片還能看見，塔利班戰士坐在旋轉木馬上玩得不亦樂乎。





人權運動人士漢納（Asaad Hanna）也釋出一段塔利班進入喀布爾後的影片，只見塔利班成員跑到阿富汗總統府的健身房內，不斷擺弄這些新鮮的器材。





▲塔利班在喀布爾的遊樂園內大玩碰碰車。（圖／翻攝自Hamid Shalizi推特）

▲塔利班在喀布爾的遊樂園內大玩旋轉木馬。（圖／翻攝自Shakib Noori推特）

在塔利班進入喀布爾，重奪阿富汗政權後，阿富汗《黎明電視台》（TOLO TV）報導指出，喀布爾街頭車流稀少，公共場所的女性明顯減少。也有外媒報導指出，不少阿富汗民眾湧入喀布爾國際機場搶著離開，不只機場停機坪被塞爆，還傳出有人搏命爬上飛機的起落架，結果從高空被拋下，不幸摔死。



