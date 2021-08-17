塔利班執政重演　阿富汗首位女飛官憂女性再受打壓

我是廣告 請繼續往下閱讀
拉馬尼回憶20年前的情況說道：「即便那是戰爭，且他們投下炸彈，但我就是知道這將是戰爭的句點，也是恐怖主義的終結，他們將為阿富汗帶來和平。」
如今，美軍撤出阿富汗，拉馬尼表示，20年後看到的是一樣的飛機，卻是要永遠離去，「這非常令人失望，我們從未料想到阿富汗過去的情況和故事會再次上演。」
今年29歲的拉馬尼成為阿富汗歷史上首位女性空軍飛行官後一舉成名，但也因此成為塔利班的眼中釘。
她說：「塔利班開始威脅我和我的家人，說我不是一個伊斯蘭教良家婦女，說我背棄我的伊斯蘭文化並應當遭榮譽處決。」
拉馬尼的遠親因此疏遠她，全家每個月得搬遷兩、三次，「空軍告訴我，他們從未逼迫我待在這裡，且如果我想，現在就可以離開。」
拉馬尼一度成為塔利班在她在所居城市的首要目標，但雙親和部分親屬成為她堅定不移的保護傘，「我兄弟因為支持我，被塔利班槍擊兩次。」
最終，拉馬尼在2018年獲得美國庇護，但她父母和姊妹仍留在阿富汗首都喀布爾，她說，自己這週與父親通話時，父親試圖告訴她一切都好，「但實情並非那樣」。
拉馬尼目前正努力獲得美國公民身分並期盼能加入美軍，但看見祖國被塔利班控制的歷史重演，讓她情緒激動地想起那些對塔利班執政下生活一無所知的阿富汗年輕女孩，「（塔利班）將展開暴行，（實施）法律，且會是和20年前一樣的法律，甚至恐會更加嚴厲。」
過去的塔利班惡名昭彰，女性出門須穿全身罩袍，要嚴守性別隔離，且不得工作，8歲以前只能讀古蘭經，之後則沒有受教權。
她認為，總統甘尼（Ashraf Ghani）出逃後，軍隊士氣潰敗，並表示能理解絕望衝向喀布爾機場停機坪的阿富汗人，「因為他們大多之前在塔利班統治下生活過，他們很害怕以至於他們準備好赴死懸吊在飛機上，也不願活在（塔利班）政府之下。」（譯者：張璦/核稿：陳昱婷）1100817