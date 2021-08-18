塔利班掌控阿富汗　東南亞恐怖主義活動恐增加

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「海峽時報」（The Straits Times）報導，阿富汗目前的情勢很可能吸引區域內的武裝分子前往，激勵其他暴力極端組織，因而對新加坡及鄰國安全造成威脅。
報導引述新加坡內部安全局（ISD）及相關專家分析指出，塔利班在阿富汗取得進展，恐導致東南亞的恐怖主義相關活動增加，包括激進組織召募更多成員並利用他們發動攻擊等。
內部安全局一名發言人表示，阿富汗的情勢目前並沒有對新加坡造成具體的恐怖主義威脅，但當地情勢令人關切。阿富汗「安全真空」和持續升級的內亂，可能提供像是蓋達組織（Al-Qaeda）、伊斯蘭國（IS）等跨國武裝組織重組或建立避風港的機會。這類組織過去同樣在敘利亞、伊拉克掠奪土地。
發言人指出：「這些恐怖組織很可能會利用意識型態論述，號召新成員到阿富汗，作為聖戰戰區。」
塔利班自1996年起掌控阿富汗，直到美國在2001年911恐攻事件之後，對庇護蓋達組織首腦賓拉登的阿富汗發動反恐戰爭，推翻塔利班政權。
不過，美國今年宣布自阿富汗撤軍後，過去幾個月以來，塔利班叛亂分子陸續攻下多座省會城市，15日更進到首都喀布爾。阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）為「避免血流成河」，事前已逃離出走，等於宣告美國扶植的政權垮台。
對於塔利班重新掌控阿富汗，有專家分析，東南亞極端組織將因此找到新的動力；也有專家認為，塔利班的「勝利」將持續激勵區域內的伊斯蘭極端分子仿效其掠奪權力的作法。
此外，內部安全局指出，1979年至1989年的蘇聯—阿富汗戰爭期間，估計吸引一萬名海外戰士參戰，其中包括數百名東南亞人。隨後，這些東南亞激進分子與蓋達組織建立連結，他們返回東南亞後，又加入回教祈禱團等區域極端組織並傳授作戰技能給其他成員。
內部安全局表示，至少11名被拘留的新加坡回教祈禱團成員曾在阿富汗接受軍事訓練，其中有些人參與密謀攻擊新加坡，還有些人與蓋達組織特工合作，謀劃對西方國家駐星使館發動自殺式攻擊。
直到近年，阿富汗仍持續吸引東南亞的武裝分子。內部安全局說，目前阿富汗的情勢發展也可能吸引有意參與聖戰的激進分子。（編輯：陳惠珍）1100817