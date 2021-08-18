北京落實雙減政策　不再審批新的學科補習機構

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綜合澎湃新聞、香港經濟日報、香港01報導，為強化校外培訓機構治理，北京將嚴格審批，不再審批針對義務教育學生的新學科教培機構；針對現有的機構也將重新審查、登記，同時遵循中央規定，嚴禁資本化運作，學科類培訓機構一律不得上市。
此外，包含不得佔用國家法定節假日、休息日及寒暑假期進行學科類培訓；嚴禁超標超前培訓；嚴禁非學科類培訓機構從事學科培訓；嚴禁提供境外教育課程等中央提出的規定，也一併在北京發布的措施中出現。
「雙減」政策公布後，不少機構大規模裁員，使得行業內人員的工作權出現問題。
報導提到，北京市人力資源和社會保障局二級巡視員陸曉播在會中強調，北京市官方已準備了1.03萬個職缺，協助校外培訓機構員工轉職；他並指人力資源平台也有不少針對校外培訓機構員工的職缺，僅「前程無憂」一家業者，就已儲備了8萬多個工作機會。
報導提到，北京還在措施中強調落實「黨建引領」，要求所有校外培訓機構必須建立「黨組織」，確保全面貫徹中國共產黨的教育方針。
北京市委教育工委副書記李奕表示，不只加大監督檢查和整改查處的力度，還對「雙減」工作進行專項督導檢查，建立責任追究機制，督查結果納入年度績效考核。（編輯：楊昇儒）1100817