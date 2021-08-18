台積電早盤跌逾2%、16500點失守 聯亞藥與高端兩樣情
美股四大指數齊跌，台積電昨（17）日ADR也跌3%，使台北股市今（18）日開盤跌30.37點，加權股價指數以16630.99點開出。台積電早盤一度下挫2.2%，來到567元，但之後跌幅縮小。大盤指數也一度下探到16430點，16500點大關失守。至於今日興櫃的聯亞藥稍稍強勢，早盤漲7%、高端則跌4%，呈現兩樣情。
記者許家禎／台北報導
2021-08-18 09:41:41｜2021-08-18 09:43:53
美國聯準會主席鮑爾17日指出，經濟復甦尚未完成，要考慮Delta變種病毒是否會對經濟產生影響。而美股下挫，其中美股道瓊指數下跌282.12點，或0.79%，收35,343.28點；那斯達克下跌137.58點，或0.93%，收14,656.18點；標普500指數下跌31.63點，或0.71%，收4,448.08點；費城半導體指數下跌65.8點，或1.98 %，收3,256.8點。
台北股市今（18）日開盤則跌30.37點，加權股價指數以16630.99點開出。而權值股台積電ADR下挫3.07%，使今日台積電股價也走跌，早盤一度跌逾2.2%，來到567元，但之後跌幅縮小。聯發科早盤由黑翻紅、鴻海跌近1%、聯電則在平盤上下游走、旺宏與國巨早盤則各漲1%上下。
興櫃股聯亞藥未通過EUA，昨日重挫跌破百元關卡，尾盤收在103.86元，而今日開盤沒多久即由黑翻紅，早盤漲幅約7%左右。至於高端疫苗昨日強勢，今日卻下挫，早盤跌15元，跌幅4%，來到351元。高端大股東基亞與云辰也各跌4%。