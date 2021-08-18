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奴才曬大橘與嫩嬰合照　網一看笑：很明顯貓是親生的！

▲網友陳先生日前曬女兒與橘貓的對比照片，懷疑自己是不是養錯了？（圖／網友陳子晉授權提供）
▲網友陳先生日前曬女兒與橘貓的對比照片，懷疑自己是不是養錯了？（圖／網友陳子晉授權提供）

文/寵毛網

2021-08-18 20:00:00

營養是不是都跑錯地方了？住在台南的網友陳子晉日前分享一張「愛女與愛貓」的珍貴合照，沒想到一樣躺在沙發上橘貓「貢丸」的體型硬是獲得壓倒性的勝利，讓陳先生忍不住傻眼表示：「我是不是養錯了？」。

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▲「貢丸」是一隻體型不小的帥氣橘貓。（圖／網友陳子晉授權提供）
▲「貢丸」是一隻體型不小的帥氣橘貓。（圖／網友陳子晉授權提供）
這隻在身材上取得絕對優勢的橘貓貢丸目前9歲，是陳先生在牠3個月大時從路邊撿回來的小浪貓，剛好那時他很想養貓便帶回家「伺候」，沒想到牠是一隻個性傲嬌的貓皇，平時怎麼叫都叫不來，也不願意給抱抱，只有一喊「吃飯」才會馬上出現，還會在全家人聚在客廳吃飯時坐上專屬小椅子等肉肉吃，如果不給罐頭就會「狂頂嘴」抗議，是一隻完全餓不得的橘貓。

▲陳先生撿到貢丸時牠才3個多月大，現在牠已是9歲的「熟男」，身材也隨著年齡漸漸成長……（圖／網友陳子晉授權提供）
▲陳先生撿到貢丸時牠才3個多月大，現在牠已是9歲的「熟男」，身材也隨著年齡漸漸成長……（圖／網友陳子晉授權提供）
▲吃飽飯後牠就會窩在紙箱裡「塞好塞滿」。（圖／網友陳子晉授權提供）
▲吃飽飯後牠就會窩在紙箱裡「塞好塞滿」。（圖／網友陳子晉授權提供）
2個多月前陳先生喜獲女兒，貢丸晉升「哥哥」，如果發現小妹妹哭牠就會坐在附近觀察她。沒想到日前女兒剛喝完奶、躺在沙發上休息時，貢丸突然跑來湊一腳，在妹妹身旁翻肚賣萌撒嬌求關注，只是9公斤的牠跟妹妹比起來，身材直接獲得壓倒性的勝利，讓陳先生忍不住懷疑：「我是不是養錯了？」原來貢丸圓滾滾的外型來自於貪吃又不愛運動，吃完飯總是喜歡窩在紙箱，幸好目前一切都很健康。

▲這天陳先生的女兒剛喝完奶，躺在沙發上休息時，貢丸竟然跑來躺在一旁翻肚賣萌，只是一看對比，貢丸的身材足足比妹妹豐潤許多，讓陳先生忍不住懷疑自己是不是養錯了！（圖／網友陳子晉授權提供）
▲這天陳先生的女兒剛喝完奶，躺在沙發上休息時，貢丸竟然跑來躺在一旁翻肚賣萌，只是一看對比，貢丸的身材足足比妹妹豐潤許多，讓陳先生忍不住懷疑自己是不是養錯了！（圖／網友陳子晉授權提供）
▲貢丸：人家也是可愛的寶寶啊！（圖／網友陳子晉授權提供）
▲貢丸：人家也是可愛的寶寶啊！（圖／網友陳子晉授權提供）
由於貢丸與妹妹的對比照實在太過強烈，分享在貓咪社團短短10天就吸引超過3.6萬人次按讚分享，許多網友都紛紛笑說：「一看就知道貓才是親生的」、「資源分配錯誤」、「半夜是不是抓錯小孩餵奶？」、「大橘為重，果真如此」、「右邊阿嬤養的，左邊媽媽養的」這裡提醒一下不少貓咪有易胖體質，飼主要多留意主子的食量與運動習慣，才能確保牠們一切健康喔！（編輯：陳珮瑜）

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