塔利班重奪阿富汗政權　召開首場記者會承諾保障女性權利

極端組織塔利班（Taliban）進入阿富汗首都喀布爾，17日召開首場國際記者會，並且開放記者提問。塔利班主要發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在記者會上表示，˙阿富汗戰爭已經結束，希望能與其他國家維持和平關係，強調「喀布爾的安全與和平是他們的優先事項」。穆賈希德也針對外界關心的女性權利問題作出回應。





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綜合外媒報導，穆賈希德在記者會上表示，目前的首要任務是維持喀布爾的秩序，在塔利班進入首都之後，面臨了許多法治挑戰，有許多不肖份子試圖滋生事端，但塔利班成員已經收到指示，不得傷害任何人，非必要也不能去敲任何門，也不能隨便亂停車。





穆賈希德強調，我們不希望任何衝突、任何戰爭重演，我們希望去除衝突的因素。我們不希望任何內在與外在的敵人。





穆賈希德指出，目前塔利班正在積極組建政府，包括該提交哪些法律給政府，在正式政府組建工作之後，會另行宣布，也希望很快就能步上軌道。





針對外界關注的女性權利問題，穆賈希德表示，塔利班會尊重女性權利，鼓勵女性重返學校以及工作崗位，穆賈希德指出，女性將會活躍於社會，「但是在伊斯蘭教法架構下」。





穆賈希德也提到，塔利班承諾尊重媒體，指出私人媒體應該要「保持獨立」，但是記者「不能違背國家價值觀」。他同時也重申，塔利班會「大赦」為美國或西方政府工作的阿富汗人，保證不會進行報復，並指出這些有才華的年輕人是國家資產，希望他們能留在國內。





至於外界質疑，塔利班是否會收容他國極端份子，再次成為恐怖主義溫床，穆賈西德保證，不會允許阿富汗被用作攻擊其他國家的基地。穆賈希德也在記者會上表示，塔利班當時原本計畫在喀布爾城門口就停止推進，以利完成過渡進程，但是因為當下的情勢被迫進入城內，確保居民安全。





《美聯社》報導指出，塔利班在阿富汗各地發動閃電攻勢，許多城市在沒有戰鬥的情況下就被攻陷，而塔利班也試圖塑造出比起1990年代統治時更加溫和的形象，以防再度被國際社會孤立。當時塔利班高壓統治阿富汗，且女性權利受到極大打壓，女子學校被關閉，女性被禁止旅行和工作，且被迫在公共場合穿著全套罩袍。



