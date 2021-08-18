藍委稱「外來無法取代本土」　黃世杰：國民黨是外來政權

阿富汗動亂全球關注，國民黨立委林為洲昨在臉書寫下「時間一長，外來勢力終究無法代替本土政權去治理一個國家」，引發熱議；立法院民進黨團副幹事長黃世杰今（18）日表示，國民黨在中國戰敗，是撤退來台的外來政權，這在民間有高度共識，可能林的發文沒有想清楚，歷史教訓應是大家共同認真面對。

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林為洲昨日在臉書發文表示，從越南到伊拉克，至今日的阿富汗給我們的教訓，再多外援、再多大砲坦克飛彈，不得民心，無法得天下；林還寫下，「另外，時間一長，外來（國）勢力終究無法代替本土政權去治理一個國家」，引發熱議。

雖然林為洲發文沒多久，就在留言處補充表示，認同中華民國民主制度，參與這個國家的選舉而取得政權的政黨，都是本土政黨，其所組織的政權都是本土政權，這是他對本土政權的理解，仍無法止住網路討論。

黃世杰今日被問及此事表示，林為洲的發言確實很快就在網路上引起熱議，不管怎麼補充，國民黨身為1945年到1949年在中國戰敗、撤退來台的外來政權，這在民間有高度共識，可能林發文時並沒有想清楚。

黃世杰也說，他覺得歷史教訓應該是大家共同認真面對，確實要在任何一個地方長久建立公平、有正當性的政權，沒有跟在地民眾站在一起是不可能的。

黃世杰說，不管國民黨內怎麼競爭，還是應該要以台灣人民最大利益，以及台灣國家安全做最大考量，台灣當然要自立自強，但也要跟所有擁抱同樣民主價值生活方式的盟邦深入合作交往。