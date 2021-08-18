蘇揆稱五倍券是長高長胖的現金！蔡壁如：何不直接發現金
針對國民黨與民眾黨呼籲發現金紓困，行政院長蘇貞昌日前表示五倍券是「長高長胖的現金」、是「限期使用的現金」。民眾黨立委蔡壁如回應表示，與其繼續花時間爭論，為何不直接發現金？
記者呂炯昌／台北報導
2021-08-18 11:27:10｜2021-08-18 11:30:03
蔡壁如指出，蘇貞昌真的很會扯，說五倍券是「長高長胖的現金」、是「限期使用的現金」，就是知道大家都愛現金，才要大吃發現金豆腐。蘇貞昌想要證明五倍券跟現金一樣，但其實五倍券再怎麼擦脂抹粉，都不會是現金。五倍券造成八成民眾、跨黨派立委強烈反對，現在改成可以繳「學雜費」，未來我們可以預見，哪些「生活用品」或哪些東西要納入適用範圍，還要再吵多久？其繼續花時間爭論，為何不直接發現金？
蔡壁如表示，民眾黨的主張是，排富發現金，立刻發不必再花幾十億行政成本、節省龐大的社會成本，現在就可以發，相比之下，名存實亡的「振興五倍券」想要貍貓換太子，卻比發現金更少更慢更難用
蔡壁如質疑，5000有比1萬多嗎？10月有比現在快嗎？五倍券有比現金更好用嗎？變到四不像的「振興券」，事前沒有通盤規劃、事後更缺乏嚴謹評估，「想到哪做到哪」的「無頭蒼蠅式」施政，「民進黨如果沒有施政能力，就好好回去當在野黨吧！」