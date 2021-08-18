後疫情時代　賴清德盼：創新產業價值、永續發展能源

副總統賴清德今（18）日上午以錄影方式為「2021 台灣大未來國際高峰會」線上論壇致詞。他表示，面對後疫情時代，台灣未來唯有持續創新產業價值、進行多元經貿布局、提升投資動能、永續發展能源，才能在全球經濟重新啟動的關鍵時刻，搶奪先機，迎接新局；他也呼籲產業界和政府一起努力，全力發展再生能源，促進能源永續發展，尋求臺灣淨零商機與經濟發展的新動能。

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賴清德說，雖然這次COVID-19疫情對全球的衝擊既深且廣，不僅加速、加大了全球產業供應鏈的重組，改變全世界經濟板塊的結構，也改變了人類的生活和消費型態，而這些改變對台灣來說，既是挑戰，也是機會。

賴清德說，尤其去年我國疫情控制得宜，經濟成長亮眼，今年上半年經濟成長概估為8.19％。但因變種病毒襲擊全球，國內疫情在今年5月升溫，所幸政府在最短時間內控制疫情，推出紓困4.0方案，逐步將疫情的負面衝擊降到最低。

賴清德表示，由於世界各國已經陸續鬆綁防疫管制，經貿活動持續增溫，因疫情而帶動的宅經濟、遠距商機及數位轉型商機依然保持相當的動能，加上出口暢旺、投資強勁等有利因素，相信台灣今年的經濟仍然可以穩健成長。

賴清德說，面對後疫情時代因疫病傳染、極端氣候、地緣政治衝突等不確定因素，他認為台灣未來唯有持續創新產業價值、進行多元經貿布局、提升投資動能、永續發展能源，才能在全球經濟重新啟動的關鍵時刻，搶奪先機，迎接新局。

首先，賴清德表示，在創新產業價值方面，台灣強大的製造優勢、完整的產業聚落，是我們產業發展的最重要支柱。面對全球供應鏈重組的大環境，政府除將以ICT產業優勢為基礎，持續推動「5加2產業創新計畫」外，也將陸續推動六大核心戰略產業，促進產業多元發展，打造台灣成為「高階製造、高科技研發、半導體先進製程、綠能發展」等四大中心，提高台灣在全球產業鏈關鍵地位的影響力。

其次，賴清德說，在多元經貿布局上，為提升台灣對外經貿的格局及多元性，政府除持續強化對美投資及貿易鏈結，推動台美TIFA會談聚焦供應鏈合作、數位貿易等議題外，也積極與歐盟等理念相近國家辦理供應鏈論壇，持續深化與新南向國家在經貿、產業、人才等多面向合作，並積極爭取加入CPTPP，全面檢視調整現行法規，與CPTPP成員國諮商，讓台灣企業能夠走向國際，為我國產業爭取商機。

賴清德也提到，在提升投資動能方面，政府將持續推動投資台灣三大方案，為企業搭建投資便捷管道。截至今年7月30日止，投資金額已超過1兆2,000億元，預估可創造約10萬8,000個就業機會。

另外賴清德說，在美中對抗不斷加劇的經貿結構下，多元布局越來越重要。而台灣位於亞太經貿樞紐，人才素質優良充沛，創新動能強勁，加上具有智慧財產權、資安保護完善等優越條件，很多國際企業包括微軟、Google、ASML、思科等紛紛加碼投資台灣，來台灣設立研發中心。他藉此機會呼籲台商，在全球經濟重新啟動的關鍵時刻，趕快回台投資，不僅可強化產業供應鏈的韌性，而且能夠回應國際品牌客戶的要求。

最後，賴清德也說，面對國際減碳趨勢，政府正以展綠、增氣、減煤、非核為方向推動台灣能源轉型，積極推動零碳再生能源的發展，為台灣朝淨零排放打下良好的基礎。尤其最近歐、美、日等130個國家陸續公布新的淨零排放目標，全球2,000大上市公司中也有5分之1做出淨零排放承諾。台灣如不加速及早因應，引入低碳技術與製程，建立全新的淨零排放管理機制，勢必會被國際社會所淘汰。

賴清德表示，能源轉型不僅是能源結構改變，更攸關產業國際競爭力，他呼籲產業界和政府一起努力，全力發展再生能源，促進能源永續發展，尋求台灣淨零商機與經濟發展的新動能。

賴清德最後提到，面對全球經貿秩序重整的關鍵時刻，政府將持續掌握契機、強化產業韌性，提升投資動能，擴展國際經貿合作，讓台灣經濟脫胎換骨，在後疫情時代激烈的競爭當中脫穎而出。