陳其邁：民調是參考 認真做、努力做，才對得起高雄市民
高雄市長陳其邁就任1年，整體滿意度高達71.1％，更有83.5％受訪者滿意高雄防疫表現。陳其邁今(18)日表示，民調只是參考，只有認真做、努力做，才能夠對得起高雄市民。陳其邁也提到，防疫期間基層公務員很辛苦，他也非常有幸能跟他們共事。他強調，從5月到現在，幾乎防疫人員、衛生局同仁沒日沒夜的在奮戰。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-08-18 12:35:09
「新台灣國策智庫」從8月11日至13日進行電話調查，民調顯示，陳其邁上任近1年整體滿意度高達71.1％，高雄市民支持陳其邁連任者有65.1%。值得一提的是，還有高達83.5％受訪者滿意高雄防疫表現。
陳其邁今天出席高雄市議會備質詢前表示，昨天晚上一點半還在與衛生局討論學校、醫院防疫，另外一個就是境外移入個案，都還要釐清疑點。他也認為，自己其實比較晚睡，特別是在疫情期間，自己做事情是比較龜毛的人，防疫措施務必精準到位，所以有時晚上腦筋一直轉停不下來，自然停機要一點時間。
特別是高市衛生局簡任技正潘炤穎有兩個小孩準備參加高中會考，都沒有時間陪小孩，看了相當難過，也真的是以他們為榮。陳其邁透漏，昨天一點多回家後，今天6點起床，不好意思打給潘炤穎，索性7點半撥電話，當時聽到關車門聲音，「看他已經在開車」。陳其邁也強調，這不是一天，像潘技正，他不是說一天然後怎麼樣，他是幾乎每天都這樣。
陳其邁再次強調，「防疫人員非常辛苦！」，每一個措施，他深知責任重心、不能做錯誤判斷，可能讓很多人員負擔加重。他強調，這段時間，對他來講「民調是參考」，所有精神力氣集中在防疫、勘災過程，認真做、努力做，才能夠對得起高雄市民，同時對高雄子弟負責任，這也是他對自己的要求。