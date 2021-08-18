王毅布林肯談阿富汗　學者：中方討價還價拉關係

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新加坡聯合早報報導，中國人民大學國際關係學院教授成曉河表示，中國在王毅與布林肯（AntonyBlinken）通話中「展現出政治意願」，希望與美國共同解決棘手的焦點問題。雖然王毅花了大量篇幅「給美國人上了一課」，但還是承諾合作，幫助阿富汗局勢軟著陸。
但成曉河認為，兩人對話中，王毅表達的是，中國並非無條件與美國合作，而是要求美國在對中政策的邏輯上保持一致。
新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江指出，這次通話既展現兩國合作姿態，也透露出美國的焦慮，希望聯合「相對有能力」的國家參與阿富汗政治解決進程。而中國顯然是美國考慮的重要參與方之一．整體看來，美國在一定程度上有求於中國。
李明江認為，王毅明顯地告訴美國，如果希望在一些問題上中國來配合，就不能在其他很多方面遏制中國、打壓中國。像是要求美方檢討對「東伊運」的恐怖組織定性問題，就是在向美國施壓，「這裡面有討價還價的意味」。
但他指出，即使美國不答應檢討「東伊運」（東土耳其斯坦伊斯蘭運動 ）定性，也不會影響中國參與阿富汗政治解決進程。因為，一個激進的塔利班政權，將使新疆分裂勢力繼續在阿富汗境內活動。預料中國可能加強對阿富汗的投資，讓塔利班更顧及中國的擔憂，更配合中國。（編輯：繆宗翰）1100818