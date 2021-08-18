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王毅布林肯談阿富汗　學者：中方討價還價拉關係

▲中國國務委員兼外長王毅就阿富汗局勢，與美國國務卿通話，再次強調美中之間應合作，不該邊打壓邊希望中國配合。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國務委員兼外長王毅就阿富汗局勢，與美國國務卿通話，再次強調美中之間應合作，不該邊打壓邊希望中國配合。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-18 13:38:09｜2021-08-18 13:38:34

（中央社記者邱國強北京18日電）針對美國國務卿布林肯與中國國務委員兼外長王毅日前就阿富汗問題通話，中外學者認為，美國有求於中國，才會讓王毅對布林肯「上課」；中國則藉機討價還價，謀求改善中美關係。

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學者並指出，兩人通話反映出美國的急迫感，希望與中國等國合作儘快穩定阿富汗局勢。中國則除了想改善中美關係外，也希望避免阿富汗亂局加重中國反恐安全壓力。

新加坡聯合早報報導，中國人民大學國際關係學院教授成曉河表示，中國在王毅與布林肯（AntonyBlinken）通話中「展現出政治意願」，希望與美國共同解決棘手的焦點問題。雖然王毅花了大量篇幅「給美國人上了一課」，但還是承諾合作，幫助阿富汗局勢軟著陸。

但成曉河認為，兩人對話中，王毅表達的是，中國並非無條件與美國合作，而是要求美國在對中政策的邏輯上保持一致。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江指出，這次通話既展現兩國合作姿態，也透露出美國的焦慮，希望聯合「相對有能力」的國家參與阿富汗政治解決進程。而中國顯然是美國考慮的重要參與方之一．整體看來，美國在一定程度上有求於中國。

李明江認為，王毅明顯地告訴美國，如果希望在一些問題上中國來配合，就不能在其他很多方面遏制中國、打壓中國。像是要求美方檢討對「東伊運」的恐怖組織定性問題，就是在向美國施壓，「這裡面有討價還價的意味」。

但他指出，即使美國不答應檢討「東伊運」（東土耳其斯坦伊斯蘭運動 ）定性，也不會影響中國參與阿富汗政治解決進程。因為，一個激進的塔利班政權，將使新疆分裂勢力繼續在阿富汗境內活動。預料中國可能加強對阿富汗的投資，讓塔利班更顧及中國的擔憂，更配合中國。（編輯：繆宗翰）1100818

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