阿富汗民眾包圍緊抓不放！美軍C-17發現人類遺骸

極端組織塔利班（Taliban）15日進攻阿富汗首都喀布爾，重掌阿富汗政權，由於局勢動盪加上對未來悲觀，不少阿富汗民眾都湧入喀布爾國際機場搶著離開，部分民眾甚至攔截美國軍機，企圖攀登上去。先前傳出有人搏命爬上起落架，在高空被拋下，不幸摔死的消息。美國空軍再證實，在起落架輪艙內有人體遺骸。目前這架飛機已經停飛，並且著手進行調查。





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綜合外媒報導，美國空軍於當地時間週二發出最新聲明，表示，一架美軍C-17運輸機載著疏散民眾用的設備，降落在阿富汗哈米德卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport）時，被上百名阿富汗民眾團團包圍以及追趕，機組人員當下判定無法安全卸下貨物，決定盡快離開機場，開始在跑道滑行並試圖起飛。





當時有許多阿富汗民眾緊抓著運輸機的起落架，導致機組人員一度無法收回起落架，並宣布進入緊急狀態。這架運輸機隨後飛抵卡達烏戴德空軍基地（Al Udeid Air Base），在起落架輪艙內發現人體遺骸。該架飛機目前被扣留，在下次起飛前將提供時間收集剩下遺骸，並對飛機進行調查。





美國空軍特別調查辦公室（OSI）與美國空軍機動司令部目前正在審查這架運輸機涉及的平民傷亡事件，包括網路流傳阿富汗民眾包圍運輸機的影片以及貼文。空軍發言人史特凡尼克 （Ann Stefanek）強調，將會進行徹查，確保能夠得知這起悲劇的真相，他表示「我們的心與死者家屬同在。」





《CNN》報導指出，這架降落在哈米德卡爾扎伊國際機場的運輸機，與另外一架載著640名阿富汗民眾離開的運輸機並非同一台。



