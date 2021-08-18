COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

美國：塔利班承諾「安全通道」允許平民撤離

▲白宮今天表示，阿富汗民兵組織塔利班日前進入首都喀布爾後，已承諾提供安全通道，讓平民安全前往機場。圖為上百民眾在機場外聚集，盼有機會隨美軍撤離。（圖／美聯社／達志影像）
▲白宮今天表示，阿富汗民兵組織塔利班日前進入首都喀布爾後，已承諾提供安全通道，讓平民安全前往機場。圖為上百民眾在機場外聚集，盼有機會隨美軍撤離。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-18 13:56:21

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）白宮今天表示，阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）日前進入首都喀布爾後，已承諾提供安全通道，讓平民安全前往機場。美方目前正逐步增加飛機架次，加快撤離速度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法新社報導，白宮官員表示，美軍迄今從阿富汗撤離約3200人，光今天就撤了1100人，在13架次航班搭載著美國公民、美國永久居民及其員眷。

今天稍早，白宮表示尚有1.1萬名美籍公民滯留阿富汗，包括外交官與承包商等人，大多準備逃離塔利班政權。

華府當局希望在本月31日的最後撤軍期限以前，完成這波大規模的撤離行動；美國防部打算將大型C-17運輸機架次增至一天20架以上，數千名美軍也已抵達喀布爾機場予以協助。

多位美方官員已和塔利班指揮群接觸，確保喀布爾的哈密德‧卡賽國際機場（Hamid KarzaiInternational Airport）飛機起降作業安全無虞、不受攻擊，尋求離境的美國公民及阿富汗人民也能擁有安全通道。

美國國防部後勤專家泰勒（Hank Taylor）少將在五角大廈說：「我們沒有敵對互動，沒有來自塔利班的攻擊和威脅。」

但是國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天表示，華府有可能決定在本月31日撤軍期限之後，維持目前設在機場的核心外交部署。

美國目前在阿富汗撤離的人員，還包括取得難民簽證的阿國民眾，這一類人員過去大多曾協助美軍與北大西洋公約組織（NATO）部隊擔任翻譯；其他國籍的公民；以及「受到人身安全威脅」的阿富汗人。

儘管有部分報導指出，阿富汗民眾在試圖離開時遭到騷擾甚至毆打，白宮國家安全顧問蘇利文（JakeSullivan）表示，「為數眾多」的民眾順利抵達機場。

他告訴記者：「塔利班告知我們，他們準備為前往機場的民眾提供安全通道，我們會要求他們兌現承諾。」

本月14日起，美國國防部即增派兵力到阿富汗機場協助撤離作業。泰勒表示，美軍人數已從昨天的2500人增至今晚的4000人左右。

他說，美方的目標是把飛機起飛頻率增至每小時一班，每天就可以載5000名至9000人離境。

德國、法國等國同樣在進行撤僑行動，並協助符合資格的阿富汗人離境。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1100818

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀