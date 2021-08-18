美國：塔利班承諾「安全通道」允許平民撤離

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今天稍早，白宮表示尚有1.1萬名美籍公民滯留阿富汗，包括外交官與承包商等人，大多準備逃離塔利班政權。
華府當局希望在本月31日的最後撤軍期限以前，完成這波大規模的撤離行動；美國防部打算將大型C-17運輸機架次增至一天20架以上，數千名美軍也已抵達喀布爾機場予以協助。
多位美方官員已和塔利班指揮群接觸，確保喀布爾的哈密德‧卡賽國際機場（Hamid KarzaiInternational Airport）飛機起降作業安全無虞、不受攻擊，尋求離境的美國公民及阿富汗人民也能擁有安全通道。
美國國防部後勤專家泰勒（Hank Taylor）少將在五角大廈說：「我們沒有敵對互動，沒有來自塔利班的攻擊和威脅。」
但是國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天表示，華府有可能決定在本月31日撤軍期限之後，維持目前設在機場的核心外交部署。
美國目前在阿富汗撤離的人員，還包括取得難民簽證的阿國民眾，這一類人員過去大多曾協助美軍與北大西洋公約組織（NATO）部隊擔任翻譯；其他國籍的公民；以及「受到人身安全威脅」的阿富汗人。
儘管有部分報導指出，阿富汗民眾在試圖離開時遭到騷擾甚至毆打，白宮國家安全顧問蘇利文（JakeSullivan）表示，「為數眾多」的民眾順利抵達機場。
他告訴記者：「塔利班告知我們，他們準備為前往機場的民眾提供安全通道，我們會要求他們兌現承諾。」
本月14日起，美國國防部即增派兵力到阿富汗機場協助撤離作業。泰勒表示，美軍人數已從昨天的2500人增至今晚的4000人左右。
他說，美方的目標是把飛機起飛頻率增至每小時一班，每天就可以載5000名至9000人離境。
德國、法國等國同樣在進行撤僑行動，並協助符合資格的阿富汗人離境。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1100818