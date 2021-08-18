高齡產子不是夢！47歲媽拚試管成功圓夢順產

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莊小姐透露，後來決定去醫院人工試管後，也去了網路名醫，回想當時情況，她透露，在第一次取卵有10幾顆，但是胚胎要植入，醫師建議一次植入四顆，她就這樣四顆、四顆，植入兩次都沒有成功，才發現自己其實不容易受孕。
當時醫生告知莊小姐是因為高齡的關係，所以讓她心情很受挫，後來就休養半年，也透過中醫調理身體，期間都有持續跑步運動，後來又去取卵培養胚胎，但是因為打了很多針劑身體不太舒服，所以決定將胚胎冷凍保存，繼續子宮調理，在中西醫雙效搭配下，最終成功受孕。
宜蘊生殖醫學中心院長陳菁徽醫師分享，一般遇到高齡試管的準媽咪，都會希望事前盡量做好最萬全的檢查，PGT-A（胚胎著床前染色體篩檢）、ERA（子宮內膜容受性檢測）等，找到「最優質的胚胎」、選擇「最佳的植入時機」，才能避免多次的失敗。
莊小姐是由禾馨醫療營運長林思宏醫師產檢接生，且順利以「自然生產」方式，平安抱得麟兒。林思宏提到，很多高齡孕婦會擔心自己不行、自己生不出來，而選擇剖腹產，但是其實很多時候不用太擔心，每個階段按時產檢，確保母嬰健康、胎位正常，等到羊水破了、即將臨盆，是可以平安自然產的。」
而為了打造最適合懷孕的體質，莊小姐除了調整飲食、培養運動習慣，也同步進行中醫調理，宜蘊中醫診所院長陳玉娟表示，中醫在助孕上，扮演的角色好比丞相，我們透過脈象、基礎體溫、望診等人體的蛛絲馬跡，找到現階段的體質癥結，給予改善的建議和執行方針。
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