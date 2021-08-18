Delta肆虐雪梨單日確診又創高　當局：高峰還沒來

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新州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）在首府雪梨告訴記者：「我們還沒看到最糟的狀況，要阻止這種狀況，就是大家都待在家中。」
6月16日雪梨通報首起Delta病例之後，已有60人病逝，包括今天確認死亡的3例。
由於新州16歲以上只有約28%人完整接種，州首席醫官項特（Kerry Chant）警告，如果案例持續攀升，可能還會有更多人死亡。
澳洲目前正遭到第3波疫情衝擊，暴露澳洲疫苗接種的弱點，全國2500萬人口也有超過一半因此被迫封城在家。
澳洲目前只有1/4成年人完整接種，讓未達成初期疫苗目標的總理莫里森（Scott Morrison）備感壓力。
雪梨、墨爾本與澳洲首都坎培拉目前都正處於封城令之下，2兆澳幣的經濟瀕臨二次衰退邊緣。
墨爾本所在的維多利亞州今天通報新增24起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，其中1名感染源不明，當局正在積極追查。
整體而言，澳洲目前確診約為4萬出頭，970人病逝，大致上避免了其他已開發國家大量人口確診的慘況；但雪梨卻無法遏阻疫情擴散，病毒擴散到疫苗施打率低的幾個城鎮，為加快施打，國防部5個接種小組本週將抵達地區城鎮。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1100818