中市63處快打站撤出校園 盧秀燕推「快打站2.0」

因應高中以下學校9月1日將實體開學，台中市政府原暑假期間，於校園開設67處疫苗快打站為民接種，目前已將63處快打站撤出，其餘4處因屬獨立空間，與學校分離繼續使用。市長盧秀燕今（18）日表示，市府規劃推出「快打站2.0」，除原先4處，另再找尋41個替代場所，總計45處快打站，一旦中央大量撥補疫苗到台中，為民提供大量接種服務沒問題。

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盧秀燕今(18)日至僑泰高中視察開學前防疫準備時受訪表示，台中市率全國之先提出「疫苗快打站」計畫，於暑假期間調用全市67所學校開設快打站，站點數全國最多，提供市民大量接種疫苗服務，至今台中市已接種超過100萬人。

盧秀燕指出，因應9月1日高中以下學校即將實體開學，市府7月底即準備將快打站撤出校園，原全市67處疫苗快打站，除4個地點與學校分離保留使用外，其餘63處快打站均已撤出，要將乾淨的校園還給學校，讓師生安心上課，同時並規劃「快打站2.0版」，另覓41處快打站點，加上原先4處，總共45處快打站已準備完全，未來中央若大量撥補疫苗到台中，即可應付大量接種。