被罵到懷疑人生！LuLu認「主持卡關」　收網友雪片般指教

料理實境節目《料理之王2》昨（17）日迎來總決賽錄影，主持人LuLu表示這是她主持過最累的節目，同時透過臉書發出長文，道出對節目的滿滿不捨，還自爆曾被網友罵到「懷疑人生」，甚至讓她在主持這門領域，出現了很大的問號。

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▲《料理之王2》迎來總決賽錄影。（圖／《料理之王》提供）

× ▲《料理之王2》迎來總決賽錄影。（圖／《料理之王》提供）

LuLu表示從節目第一季到第二季結束，學習了很多事情，「從第一季的懵懵懂懂，一路被網友罵到我懷疑人生，在我一直在做的『主持』這件事情上，出現了很大的問號」，坦言當時自己完全是可以用身心俱疲來形容，「錄影時間長站太久，身體炸掉，回到家又看到網友雪片般飛來的各種指教，真的很傷心」。

LuLu透露花了一年的時間，才找到自己在節目中的角色，也感謝節目、觀眾願意給她時間學習，「發現自己的不足，然後再趕快想辦法去補上，能從一個工作中獲得這麼多啟發，我覺得我是一個非常幸運的人」。

另外，愛情、事業兩得意的LuLu，對於本周即將登場的金曲獎主持，她表示因為疫情，大家都有點忐忑，自己也將善盡主人的身分把大家照顧好，透露今年會把時間多留給得獎的音樂人，表演則會盡力呈現。LuLu還笑說自己收到黃子佼送的月光仙子夜燈，預祝主持順利，讓她非常感動。

▲Lulu二度擔任金曲獎主持人。（圖／台視提供）