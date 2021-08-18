疫情再度升溫？北市公布兩起「職場群聚感染」案例

新冠肺炎疫情在台灣逐漸趨緩，不過台北市在近日出現兩起「職場群聚感染」案例。台北市政府今（18）日下午召開防疫記者會，由副市長黃珊珊公布，分別是位在中正區的A職場群聚感染（台電營業處），以及北投區的B職場群聚感染，目前與兩案相關的確診人數已經多達12人，遭到匡列的人數也多達198人。





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黃珊珊說明，位在中正區的A職場（台電）群聚感染事件，其中案15923先是在11日確診，而當下也馬上將同部門的25名同仁進行居家隔離，並且對同一個辦公區域的所有人進行PCR檢測，結果全數為陰性；不過到了17日，與案15923不同部門但為同辦公區域的案16001確診，且Ct值僅11，傳染力相當高，因此整個辦公空間的員工全數進行居家隔離，而同層但隔一個走道的辦公空間同仁，則是進行自主健康管理。





而位在北投區的B職場確診，則疑似是源自於居住在新北市的花蓮親友團的傳染。其中屬於親友團的案15970與同辦公室的案15971同事，同時在16日確診，而在同樓層但不同隔層辦公空間的案15991也在17日確診。黃珊珊表示，16日時衛生局就已經前往該公司進行疫調，並且安排112人前往台北榮總醫院進行採檢，也在當天下午採檢出案15991確診，目前已經匡列整個樓層一共106人進行居家隔離。





黃珊珊表示，針對中正區A職場群聚感染，該棟建築在不同樓層也有確診者，且每個確診者的感染源都相當明確，因此會循防疫指揮中心相關規定，進行相關處理。黃珊珊強調，一開始案15923確診時，已經針對該辦公空間的所有人進行PCR檢測，而當時的案16001仍呈陰性反應，直到五天後第二度檢測才呈陽性反應。





現場媒體也追問，案16001已經打過兩劑疫苗，但仍舊確診且Ct值相當低？對此黃珊珊也證實，該案為懷孕32週的孕婦，並於12日施打第二劑疫苗，不過仍舊確診，因此證實打完疫苗並非百分之百保護，只是相關症狀會比較輕微。



