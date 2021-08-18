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以阿富汗為例反思台灣現況？柯文哲：靠自己比較安全

▲台北市長柯文哲18日表示，台灣不能跟阿富汗放在一起比較，不過從阿富汗事件中，台灣人要反思的是「靠自己比較安全」。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲18日表示，台灣不能跟阿富汗放在一起比較，不過從阿富汗事件中，台灣人要反思的是「靠自己比較安全」。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-08-18 16:33:55｜2021-08-18 17:00:26

位於南亞的伊斯蘭教國家阿富汗，近日因為內亂導致政權交替，目前處於動盪不安的情況。而台灣的政治人物們也紛紛拿台灣與阿富汗做對比，並直指美軍現階段撤出阿富汗，未來在台灣面臨戰爭時，也有可能遇到相同狀況。對此台北市長柯文哲今（18）日下午表示，台灣與阿富汗的局面不同，沒辦法拿來一起比較，不過台灣人要思考的是「靠自己比較安全」。

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中廣董事長趙少康日前表示「阿富汗是台灣的前車之鑑」，該說法引發社會各界議論。對此趙少康直言，民進黨一直用來麻痺台灣人的講法，就是「共軍不會打台灣、美國會來援助台灣」，但阿富汗這件事情給大家的教訓，就是美國是不可靠的、中共是不可測的，台灣不能把命運交在「老共打不打」或「美國來不來」這上面，台灣要靠自己，台灣領導人要創造和平的環境、做好戰爭的準備。

對此柯文哲下午在防疫記者會上也對此回應，表示戰爭是悲劇，所以原則上還是要避戰，不過是要備戰而不是畏戰。「台灣跟阿富汗的局面不一樣，我們不管是國防武力、經濟狀況，還是自給自足的能力，都不是阿富汗可以比的。」柯文哲強調，不需要拿台灣去類比阿富汗。

但話鋒一轉，柯文哲也直言，從阿富汗的例子中，台灣人要思考的，應該是「靠自己比較安全」。柯文哲強調，講到最後，還是自立自強、人助自助，還是靠自己比較安全。

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