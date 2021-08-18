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2022選高雄市長？柯文哲：未來還會傳出我要選其他縣市

▲針對周玉蔻爆料2022年要參選高雄市長一事，台北市長柯文哲18日回應，接下來一定還會有更多傳言，到時候再來回應。（圖／台北市政府提供）
▲針對周玉蔻爆料2022年要參選高雄市長一事，台北市長柯文哲18日回應，接下來一定還會有更多傳言，到時候再來回應。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2021-08-18 16:45:42｜2021-08-18 16:58:41

媒體人周玉蔻昨（17）日在廣播節目中爆料，表示另一名媒體人陳敏鳳告訴她，有友人在跟台北市長柯文哲聊天時，柯透露2022年將會參選高雄市長。消息一出也引發各界議論，對此台北市長柯文哲今天下午笑著表示「未來應該會陸續傳出我要選各個縣市的傳聞，到時候再來討論。」

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繼日前美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，柯文哲在2022年縣市首長選戰時，恐會參選桃園市長後，周玉蔻也在自己的廣播節目中爆料，陳敏鳳曾向她透露一名友人日前曾前往市府與柯文哲會面，而在聊天過程中，柯文哲透露自己2022年將會參選高雄市長。周玉蔻更酸言酸語表示「柯文哲快去選，如果不選就是小狗！」

對此柯文哲在今日下午的防疫記者會上被問及該議題，柯僅笑著表示，目前已經傳出他要選桃園跟高雄，「我相信在未來的時間，應該會陸續傳出本人要參選各個縣市的傳聞，我看等到全部都出來以後，我們再來討論。」

▲台北市長柯文哲17日下午前往人民最大黨拜會黨主席、前立委許榮淑，不過照片中柯文哲並未戴上口罩，也引發各界議論。（圖／翻攝人民最大黨臉書）
▲台北市長柯文哲17日下午前往人民最大黨拜會黨主席、前立委許榮淑，不過照片中柯文哲並未戴上口罩，也引發各界議論。（圖／翻攝人民最大黨臉書）
而現場媒體也追問，柯文哲昨日下午曾拜訪人民最大黨的黨主席、深綠的前立委許榮淑。外界也解讀是為了2024年總統大選進行鋪路？對此柯文哲表示，因為許榮淑的兒子負責台北方舟與區塊鏈相關的業務，大部分時間都在討論北市網路資料與區塊鏈認證的問題。至於外界質疑照片中的柯文哲未戴口罩，柯文哲也解釋是因為當時自己沒吃飯，肚子有點餓所以正在「吃餅乾配開水」。

▲台北市長柯文哲17日下午前往人民最大黨拜會黨主席、前立委許榮淑，不過照片中柯文哲並未戴上口罩，也引發各界議論。（圖／翻攝人民最大黨臉書）
▲台北市長柯文哲17日下午前往人民最大黨拜會黨主席、前立委許榮淑，不過照片中柯文哲並未戴上口罩，也引發各界議論。（圖／翻攝人民最大黨臉書）
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