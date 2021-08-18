英國將安置2萬難民　阿富汗局勢成國會焦點

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內政大臣巴特爾（Priti Patel）昨天宣布新計畫並指出，英國期待以身作則，鼓勵其他國家對阿富汗民眾伸援手。她強調計畫內容不至於損害英國國家安全，也將對所有可望入境英國的阿富汗民眾實施嚴格安全審核。
在此之前，英國國防部及內政部已向曾為英國在阿富汗的駐軍及其他單位效力的當地民眾推出「阿富汗安置及援助政策」（Afghan Relocations andAssistance Policy, ARAP），實施對象包括翻譯人員、教師、社區工作者等，以及他們的家人。今年預計將有5000人依循ARAP路徑入境英國；自6月底以來已有近2000人入境。
英國目前在阿富汗部署約900兵力以撤離共計約3000名英國公民及雙重國籍人士，以及另外約3000名曾為英國軍隊效力的阿富汗民眾。
英國政府官員透露，由於塔利班在阿富汗的勢力範圍廣大，民眾出逃的難度比敘利亞戰爭期間高得多。指揮撤離工作的凱伊中將（Sir Ben Key）昨天坦承，英國軍隊是經塔利班允許才得以行動，且一旦塔利班下達禁航令，英國即可能必須撤出部署兵力。
凱伊指出，塔利班目前仍遵守與美國達成的協議，但「我們必須務實且誠實：我們可達成什麼目標、以什麼方式達成，都在塔利班控制之中，而他們有可能撤回允諾。」
阿富汗迅速變天、西方各國明顯措手不及，英國首相強生（Boris Johnson）政府近日頻遭包括同黨議員抨擊因應措施混亂、官員在關鍵時刻幾近神隱、情報系統失靈、外交工作面臨重大挫敗等。原本在休會、近日被緊急召回的國會下議院今天將就阿富汗議題舉行辯論，強生也將接受質詢。（編輯：高照芬）1100818