罵吳宗憲又汙辱網紅！館長遭判拘役68天 忍不住發文抱怨
館長（陳之漢）2019年因在直播時對吳宗憲飆罵三字經，又批評網紅公民老師羅文是「螺旋保險套」，被雙方以公然侮辱罪提告，兩案合計遭判拘役68天，《NOWnews今日新聞》記者傳送訊息詢問吳宗憲，至截稿前尚未獲得回應，而館長則是在臉書上爆氣發文抱怨。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-08-18 17:03:44｜2021-08-18 17:06:09
館長疑似不滿自己遭大肆報導，透過臉書開罵：「我不懂一個判刑早就判過，也早就報過新聞，為什麼今天新聞又要再報一次？」貼文一出，掀起網友熱議：「因為你不愛被嘴，只要被嘴，每次都會回應，你一回應就會有人再去追溯新聞寫些什麼，這樣就增加了這新聞的閱讀量」、「館長能增加流量，蹭好蹭滿」、「因為你很好釣，咬了還不會脫鉤」，也有人大讚館長本身就有一定的知名度，說話也很有哏，是吸睛度十足的話題人物。 高院考量館長所犯之犯罪類型相同，犯罪動機、情節及行為次數等，評價他應受矯治程度，定應執行拘役68天，得易科罰金6萬8000元確定。至於民事求償部分，北院判館長應賠償吳宗憲80萬元，還要公開向他道歉，目前館長不服上訴二審中。