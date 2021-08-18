確診足跡涉37站　北捷：每2小時清消一次

台北捷運公司表示，近幾天台北市衛生局公布的確診個案足跡，涉及中和新蘆線、淡水信義線、板南線及文湖線共37個車站。該公司指出，捷運場站每2小時會清消一次，陸軍化學兵也會協助加強清消捷運系統及各場站，請旅客安心搭乘。
記者張志康/綜合報導
2021-08-18 18:19:45
北捷表示，台北市衛生局近兩天公布的確診足跡，包括12日到14日三天，涉及中和新蘆線、淡水信義線、板南線及文湖線，以及線上的捷運港墘、西湖、劍南路、大直、松山機場、中山國中、南京復興、忠孝復興、忠孝新生、善導寺、台北車站、西門、龍山寺、江子翠、新埔、板橋、府中、大安、科技大樓、六張犁、三民高中、徐匯中學、三和國中、三重國小、大橋頭、民權西路、圓山、劍潭、士林、芝山、明德、石牌、頂溪、古亭、東門、中正紀念堂、台大醫院共37站。
北捷指出，捷運場站每2小時皆會清消一次，車廂內部則會在列車營運時間平均每4小時清消一次，並在每天發車前及收班後再清消一次，另環保局及陸軍第六軍團33化學兵群則會加強清消捷運系統及各場站。
北捷強調，相關車站足跡均已完成專案清消，不影響車站及捷運系統運作，所有工作人員在公共場所都有量體溫、戴口罩，敬請旅客安心搭乘。
北捷也呼籲，旅客進入捷運車站、中山及東區地下街等，務必全程佩戴口罩，違者將開罰新台幣3000元至1萬5000元，同時避免交談並勤洗手，如感冒或身體不適則請佩戴口罩儘速就醫，避免搭乘大眾運輸系統。