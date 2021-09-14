影／貓奴天堂！40隻貓咪包圍超療癒 「溫柔巨人」超親人
每當心情不好的時候，吸貓絕對是能療癒身心的選擇。 YouTube頻道「昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff」分享去體驗「YAMATO 緬因貓貓舍」的影片，其貓舍竟有高達 43 隻緬因貓，加上緬因貓的個性超親人，簡直就是貓奴天堂！
影像中心/綜合報導
2021-09-14 10:00:00
「緬因貓」是目前已知世界上最大的家貓，因為個性親人也不怕生，又被譽為「溫柔的巨人」，但老闆也強調，還是要看原生飼主家庭，帶給牠們的生活環境而定。
影片中可以看到，貓咪們看見人類一坐下來，就主動包圍、撒嬌討摸摸，更排隊等著梳毛，甚至會跟陌生人做出「踏踏」的高度信賴感動作。
緬因貓因個性很像狗狗，很需要飼主陪伴，加上是原生品種，養育開銷比一般家貓、寵物來的大。根據影片中透露，一隻緬因貓一個月單單伙食費就要2000~3000元左右，店內40多隻貓咪，則大概要花費10萬元。倘若後續不幸生病或發生意外，大型家貓輸血與治療也會是一筆龐大費用，強烈建議想要飼養的飼主，務必好好評估自身的能力（金錢）、時間、環境，千萬別因一時的興起，而毀壞毛小孩的貓生。（實習編輯：譚翠兒）