裝新冷氣驚見「神秘盒子」！用途曝光　網卻搖頭：別羨慕

台灣夏季潮濕悶熱，許多民眾受不了炎熱天氣，便會打開冷氣消暑降溫，而冷氣的相關問題也成為夏季熱門話題之一；對此，就有一名男網友發現，別人裝新冷氣時，都會有一個「神秘盒子」，讓他相當好奇，貼文一出，也釣出內行網友曝光關鍵。





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該名男網友在臉書社團《爆系知識家》發文，表示不知道為什麼，看到別人裝新冷氣時，都會有一個「神秘盒子」在下方，可是自己裝冷氣的時候卻沒有，「為什麼我沒有，那小盒子是什麼咧」？





▲有男網友好奇冷氣上「神秘盒子」用途為何。（圖／翻攝自《爆系知識家》）

其中，釣出不少內行網友揭開關鍵，並透露「神秘盒子」的用途，「那個小盒子叫排水器，大多數是沒有排水空間的情況才需要裝，你沒有裝是好事情，這東西一兩年就差不多了，運氣好一點三年壞一次，五年以上沒壞的快去買樂透」、「能不裝就不裝，這要另外加價，運作還有馬達聲會吵，而且還是消耗品，壞了就要一直更換～那是地形沒辦法自動排水才需要裝的」。





另外，也有苦主表示，「冷氣的尿袋～ 不裝盒的大部分都牽往化糞池～然後不常吹的話就會我家客廳冷氣一樣～壞掉～沼氣上升冷氣冷排整個都氧化漏冷煤」、「裝了你還要顧他，如果壞了水直接滲出來時，你會覺得沒裝比較好」、「那是因為無法拉管線到外面排水，才加購的。一年得換一次，我以前每年都在換。每台2000元」。（編輯：郭佩蓉）



