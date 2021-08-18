唐嫣和女兒當朋友　事業愛情「同等重要」

唐嫣為宣傳《燕雲台》接受台灣媒體訪問，去年她升格新手媽媽，沒有太多經驗，還在摸索中學習，她笑說：「雖然她（女兒）現在還小，我覺得我會比較尊重她，我們現在的相處就滿像朋友，就是沒有『我是妳媽媽』的感覺。」被問到事業、愛情、家庭這三方面現階段會怎麼排序？ 她回應：「我不太會排序，我覺得都同等重要。」並表示每個階段，她都很清楚自己要做什麼。另外唐嫣也被問及未來重心是否會放在轉型上？唐嫣說 :「我從來沒有給自己設限，主要是看劇本，我接戲比較純粹，從心出發。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-08-18 20:31:33
唐嫣在《燕雲台》一路從少女時期到攝政坐上皇位，她的角色「蕭燕燕」出身宰相之家、深得父親寵愛，她與青梅竹馬由竇驍飾演的韓德讓早訂終身，無奈命運弄人，最後被迫入宮嫁給由經超演出的遼景宗耶律賢。在耶律賢病重時被交托國政，成為遼國歷史上最有權力的女人，最後更以太后身分再次嫁給韓德讓。唐嫣對於女主角曲折的愛情故事解讀：「韓德讓是蕭燕燕的愛情，耶律賢是蕭燕燕的責任。」是非常截然不同的情感。 唐嫣回顧戲裡印象深刻的一場情節，是和竇驍臨別之前的最後一次見面，「我覺得當時我演得滿隱忍的，愛是克制。」並進一步聊到在拍攝期間，唐嫣和劇組一直在討論，「為什麼蕭燕燕進了皇宮、她接受皇帝？她可以逃走，但她有很多無奈，得顧全大局。」感受女主角的心境，讓唐嫣不捨說道：「我很心疼她，她的選擇都是從心選擇啊。」