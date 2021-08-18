鄧佳華考進日月光！考題薪資曝　過來人認「卡這關2次」

網路紅人鄧佳華過去曾以「FBI帥哥」自稱，歷經不少負面和備受爭議的黑歷史，但近年作風愈顯低調，日前更曬出考進IC封測大廠日月光的員工證向自己喊話，勵志模樣曝光後引發外界關注，對此也有網友好奇日月光的薪資與入職前考題，不少過來人也陸續分享了親身經驗引發熱議。

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鄧家華昨（17）日在個人IG透露自己的最新動向，曬出日月光集團中壢廠的識別證，笑稱「新環境，要好好上班」，稍早更在個人臉書上解釋自己因為想換個跑道來到日月光，更稱「我當初是很排斥工作上班啊，因為自己覺得是網紅所以無法拉下身份工作。但後來漸漸想通，這樣的想法完全錯誤，必須去找工作、踏踏實實的渡過人生」。

▲過去鄧家華曾放不下網紅身分，如今他選擇腳踏實地工作。（圖／翻攝鄧佳華臉書）

不過也有網友好奇想進入日月光這個上市公司需要通過什麼樣的測試，有鄉民就翻出曾報考過日月光的過來人經驗分享，當中就提到考試分為筆試和實作，首先實作部分就是「穿針引線」，得利用魚線穿過細針，限時1分鐘內穿了3根才可以參加筆試，有過來人就抱怨自己在這「魔王關」就失敗了2次，也有網友回應「我遇過要夾綠豆、紅豆混一起的，要在期限內把它們分別夾到不同的盤子上，我是一次過，但有人有考第二次」。

▲「FBI帥哥」鄧佳華，將在IC封測大廠日月光就職。（圖／翻攝鄧佳華IG）

至於筆試部分則分別有簡單的數學邏輯、基礎英文等項目，邏輯部分類似「1面國旗3個圖案，請問4面國旗有幾個圖案？」耗時約40分鐘，待前兩關都通過後才會進入到主管面試環節，面試部分則多半詢問是否可輪班等問題，而根據人力銀行資料顯示，目前日月光徵才缺額包含早班與夜班，上班時間為07:00~19:05、19:00~07:05，四班二輪制，12小時制，不需輪班，作二休二。工作內容為無塵室操作機台，看顯微鏡，月薪2.7萬至5.2萬元。

此外，日月光也針對鄧佳華通過考試應徵上作業員發表回應，提到他昨天正式報到，今天輪休未上班，新進員工要經過教育訓練再安排上線工作，薪資方面屬於隱私不便透露，不會對特定員工職務狀況予以評論。（編輯：楊智傑）