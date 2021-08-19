南法海濱度假勝地野火肆虐　已釀1死數千人撤離

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災區所在地瓦爾省（Var）消防局發言人葛拉齊亞諾（Franck Graciano）表示，火勢昨夜雖未擴散，但不代表已獲得控制。「我們將執行和昨天一樣的基本工作，在嚴重地點投水。」
瓦爾省當局透過聲明宣布，已有一人死於這場野火，這是災情爆發至今首度證實有人罹難；但聲明並未透露罹難者身分或死亡原因。
當局還說，有22人受到輕傷，其中19人吸入毒煙；消防隊也有5名成員受輕傷。
約有1200名消防員被派往當地滅火，包括利用高壓軟管及灑水飛機和直升機來控制火勢。
瓦爾省政府昨天表示，高溫和強風迫使當局將約7000人從住家和露營區疏散，大多安置到地方政府建物和學校。消防局今天表示，昨夜沒有新的疏散動作。
原本待在卡瓦萊爾（Cavalaire）附近露營區的辛尼斯（Cindy Thinesse）16日晚間逃了出來。她說：「我們大約晚上7點聞到煙味，然後見到山上冒出火焰。我們本來還在猶豫，但看到這一幕我們決定離開。」
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）目前正好也在地中海沿岸度暑假，他昨晚視察消防救難人員時表示，對抗這場野火，「未來幾個小時具有絕對關鍵性」。
馬克宏說，儘管對抗野火尚未結束，「火勢仍未被控制或穩定下來」；但消防員的勇氣成功讓「最糟情況免於出現」。
地中海周圍地區今年夏天野火肆虐，包括土耳其、保加利亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓、希臘、義大利、西班牙、葡萄牙、以色列、突尼西亞、阿爾及利亞和摩洛哥都有部分地區傳出災情。
地中海盆地因夏季氣候乾熱，長期以來面臨季節性野火威脅。氣候科學家警告，由於人為全球暖化，當地野火將變得越來越頻繁。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100818