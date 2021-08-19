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南法海濱度假勝地野火肆虐　已釀1死數千人撤離

▲法國南部海濱度假勝地聖托倍附近的野火持續延燒，上千名消防員仍難以控制這場法國今夏最嚴重野火火勢。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國南部海濱度假勝地聖托倍附近的野火持續延燒，上千名消防員仍難以控制這場法國今夏最嚴重野火火勢。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-19 06:42:25

（中央社法國聖托倍18日綜合外電報導）法國南部海濱度假勝地聖托倍附近的野火延燒進入第3天，上千名消防員今天仍難以控制這場法國今夏最嚴重野火火勢。截至目前已傳出一人死亡，數以千計居民和觀光客逃離。

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法新社報導，這場野火16日晚間在聖托倍（Saint-Tropez）附近的莫赫斯平原（Plaine desMaures）自然保護區爆發，至今焚燒面積約5000公頃。當地以森林、葡萄酒園和棲息的動物聞名。

災區所在地瓦爾省（Var）消防局發言人葛拉齊亞諾（Franck Graciano）表示，火勢昨夜雖未擴散，但不代表已獲得控制。「我們將執行和昨天一樣的基本工作，在嚴重地點投水。」

瓦爾省當局透過聲明宣布，已有一人死於這場野火，這是災情爆發至今首度證實有人罹難；但聲明並未透露罹難者身分或死亡原因。

當局還說，有22人受到輕傷，其中19人吸入毒煙；消防隊也有5名成員受輕傷。

約有1200名消防員被派往當地滅火，包括利用高壓軟管及灑水飛機和直升機來控制火勢。

瓦爾省政府昨天表示，高溫和強風迫使當局將約7000人從住家和露營區疏散，大多安置到地方政府建物和學校。消防局今天表示，昨夜沒有新的疏散動作。

原本待在卡瓦萊爾（Cavalaire）附近露營區的辛尼斯（Cindy Thinesse）16日晚間逃了出來。她說：「我們大約晚上7點聞到煙味，然後見到山上冒出火焰。我們本來還在猶豫，但看到這一幕我們決定離開。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）目前正好也在地中海沿岸度暑假，他昨晚視察消防救難人員時表示，對抗這場野火，「未來幾個小時具有絕對關鍵性」。

馬克宏說，儘管對抗野火尚未結束，「火勢仍未被控制或穩定下來」；但消防員的勇氣成功讓「最糟情況免於出現」。

地中海周圍地區今年夏天野火肆虐，包括土耳其、保加利亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓、希臘、義大利、西班牙、葡萄牙、以色列、突尼西亞、阿爾及利亞和摩洛哥都有部分地區傳出災情。

地中海盆地因夏季氣候乾熱，長期以來面臨季節性野火威脅。氣候科學家警告，由於人為全球暖化，當地野火將變得越來越頻繁。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100818

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