塔利班放低姿態盼減少疑慮　各方仍難盡信

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學校開學了，校園裡可見學生們匆匆穿過走廊在操場有說有笑，似乎渾然不知兩週前席捲國家的混亂。
法新社攝影記者本週捕捉的這些畫面，正是許多人擔憂塔利班執政後將予禁止的場景。政府軍與地方軍閥潰敗的數日後，這個強硬派的民兵組織佔領了赫拉特。
赫拉特原本是古絲路城鎮，鄰近伊朗邊界，發展為都市已久，與其他較保守的城鎮大異其趣。
以詩歌與藝術聞名的赫拉特，婦女比較能自由漫步街頭，而且有許多人就讀各級學校。不過長期來看，赫拉特的未來仍有許多變數。
1990年代，塔利班以規範嚴格的伊斯蘭教律法統治阿富汗，當時婦女幾乎不准受教育及就業，現身公開場合必須裹著包緊緊的面罩，沒有男性陪伴不能出家門。
不確定的氛圍不僅籠罩著赫拉特，在首都喀布爾也是如此。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在奪回政權以來首次召開的正式記者會中表示，往昔世人眼中的這個叛亂團體「承諾，依據伊斯蘭教原則讓婦女就業」。
目前塔利班想對外推出新論述，宣揚他們已淡化若干比較極端的立場。前述發言人就正式宣布特赦令，赦免參與這場戰爭的「所有人」。
儘管如此，公開場合民眾行止仍格外審慎，包括婦女幾乎消失在喀布爾街頭，外出的男性褪下西方風格的服飾，穿回更具傳統特色的阿富汗罩袍。
以往塔利班曾公然在城市的廣場與運動場執行鞭刑及處決，包括拿石頭扔姦夫淫婦至死為止等。如今全球依然非常關切塔利班殘害人權的劣跡，這個民兵組織掌權後，數以萬計民眾試圖逃離阿富汗。
塔利班執政後，阿富汗婦女的未來將會如何，仍是充滿變數。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1100818