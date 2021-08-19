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鄭州：力爭2至3年內顯著增強地下空間抗險能力

▲中共鄭州市委、鄭州市政府印發災後重建工作意見，要求8月底前搶修完成受損基礎設施；力爭2至3年改善全市水庫蓄洪能力，地下空間、軌道交通設施應對風險能力顯著增強。圖為7月暴雨鄭州淹水街景。（圖／翻攝自中新網）
▲中共鄭州市委、鄭州市政府印發災後重建工作意見，要求8月底前搶修完成受損基礎設施；力爭2至3年改善全市水庫蓄洪能力，地下空間、軌道交通設施應對風險能力顯著增強。圖為7月暴雨鄭州淹水街景。（圖／翻攝自中新網）

中央社

2021-08-19 06:48:14

（中央社記者邱國強北京18日電）中共鄭州市委、鄭州市政府今天印發災後重建工作意見，要求8月底前搶修完成受損基礎設施；力爭2至3年改善全市水庫蓄洪能力，地下空間、軌道交通設施應對風險能力顯著增強。

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鑑於鄭州洪災後又爆發COVID-19本土疫情，這項意見還強調「全力確保社會大局安全穩定」，內容包括抓好防疫工作，堅持「外防輸入、內防反彈」方針，堅決守住防止疫情蔓延擴散底線。紮緊國際航班、陸路、中高風險地區人員、冷凍及郵件進入鄭州的「口袋」。

澎湃新聞報導，鄭州市委、市政府今天印發的「關於進一步做好災後恢復重建工作的意見」強調，要進一步做好災後恢復重建工作，加快全面恢復全市生產生活秩序。

意見要求，全市8月底前要完成受損的重要市政設施、基礎設施、公共服務設施維修搶通任務，保證受災群眾基本生活需求；10月底前完成交通、水利、氣象、電力、通信、市政等基礎設施，以及醫院、學校等公共服務設施的除險加固和基本功能全面修復，恢復城鄉正常生產生活秩序。

這項意見並要求，鄭州全市力爭1年內，基本生產生活條件和經濟社會發展要「基本恢復到災前水平」；力爭透過2至3年努力，讓賈魯河、金水河、常莊水庫等蓄洪排澇能力全面改善，地下空間、軌道交通、醫院等重大設施應對風險能力顯著增強，防災減災、應急管理體系和能力大幅提升。

意見還強調，要進一步做好善後處置工作。「耐心細緻」做好撫恤金發放、家屬慰問，千方百計幫助解決實際困難，持續透過「妥當方式」做好遇難者家屬的家庭人文關懷、心理疏導等工作。

同時，意見要求全面改造鄭州城內積水區域，建設源頭減排、蓄排結合、排澇除險、超標應急的城市防洪排澇體系。系統推進城市堤防、排水防澇、蓄水空間建設，提升建設標準，逐步消除城市內澇風險隱患。

同時，要加快推動全市服務業、企業復工復產，並加快旅遊景區有序開放，大力發展鄉村旅遊。且發放「商貿類消費券」，助力服務業中小企業恢復市場信心。（編輯：張淑伶）1100818

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