鄭州：力爭2至3年內顯著增強地下空間抗險能力

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澎湃新聞報導，鄭州市委、市政府今天印發的「關於進一步做好災後恢復重建工作的意見」強調，要進一步做好災後恢復重建工作，加快全面恢復全市生產生活秩序。
意見要求，全市8月底前要完成受損的重要市政設施、基礎設施、公共服務設施維修搶通任務，保證受災群眾基本生活需求；10月底前完成交通、水利、氣象、電力、通信、市政等基礎設施，以及醫院、學校等公共服務設施的除險加固和基本功能全面修復，恢復城鄉正常生產生活秩序。
這項意見並要求，鄭州全市力爭1年內，基本生產生活條件和經濟社會發展要「基本恢復到災前水平」；力爭透過2至3年努力，讓賈魯河、金水河、常莊水庫等蓄洪排澇能力全面改善，地下空間、軌道交通、醫院等重大設施應對風險能力顯著增強，防災減災、應急管理體系和能力大幅提升。
意見還強調，要進一步做好善後處置工作。「耐心細緻」做好撫恤金發放、家屬慰問，千方百計幫助解決實際困難，持續透過「妥當方式」做好遇難者家屬的家庭人文關懷、心理疏導等工作。
同時，意見要求全面改造鄭州城內積水區域，建設源頭減排、蓄排結合、排澇除險、超標應急的城市防洪排澇體系。系統推進城市堤防、排水防澇、蓄水空間建設，提升建設標準，逐步消除城市內澇風險隱患。
同時，要加快推動全市服務業、企業復工復產，並加快旅遊景區有序開放，大力發展鄉村旅遊。且發放「商貿類消費券」，助力服務業中小企業恢復市場信心。（編輯：張淑伶）1100818