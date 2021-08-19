遭控偷營業罰六萬　桌遊業者：是逼民眾去死嗎？

目前仍在2級警戒期間，高雄一桌遊業者遭到衛生局認定有營業事實遭開罰6萬元，氣的業者向多家媒體投訴，並痛批疫情期間停業幾乎沒有收入，如今又遭開罰6萬「政府是要逼民眾去死嗎？」，對此高雄市衛生局則表示，若當事人如不服裁處，可依程序提起訴願。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-08-19 11:14:15
業者說，5月16日晚間，警方到場說疫情期間，桌遊業及相關行業均不得營業，但業者認為自己只是和友人在店內，並無營業事實，沒想到真的收到6萬元的罰單；轄區警方則強調，當天已是3級警戒期間，是接獲民眾檢舉才到場了解，且現場民眾可隨意進出，可認定有營業事實，因此依法移請衛生局認定裁罰。
高雄市衛生簡任技正潘炤穎表示，為防範疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心公告自5月11日起關閉休閒娛樂場所，此案經高雄市警局新興分局5月16日18時許查獲該桌遊店有營業事實，依法舉發，並函請衛生局局依法裁處。
衛生局依程序完成當事人意見陳述後，依傳染病防治法第37條第1項第2款及同法第67條第1項第2款規定處新臺幣6萬元罰鍰，衛生局指出，若當事人如不服裁處，可依程序提起訴願，高雄市衛生局已向當事人說明，並協助相關行政救濟程序。