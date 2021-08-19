考慮追打第3劑疫苗　巴西為老年和醫護提高保護力

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衛生部已經委託進行一項研究，驗證施打第3劑中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）與聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（InstitutoButantan）合作研發的COVID-19疫苗CoronaVac的策略。
國家衛生監測局（Anvisa）也授權對在巴西施打第3劑輝瑞（Pfizer）和AZ疫苗的可行性進行研究。
奎洛加說，免疫系統會隨著年齡的增長而變弱，老年人往往比年輕人從疫苗中得到的保護更少，就算已接種2劑COVID-19疫苗，還是可能感染病毒，甚至發展成重症；但如果比較那些接種兩劑疫苗的人和那些沒有接種的人，疫苗的好處是無可爭議的。
聖保羅是巴西施打疫苗最快的一州，目前已為71.57%的人口接種1劑疫苗，30.37%接種2劑或單劑（嬌生）疫苗；93.71%的18歲以上人口已接種至少1劑疫苗。
專家一致認為，大規模接種疫苗對巴西對抗COVID-19大流行產生巨大差異，使得目前的死亡率和新增病例呈穩定下降趨勢。
根據聖保羅州私立醫院公會（SindHosp）在8月12至17日進行的一項調查，私立醫療院所因COVID-19住院的病人中，70歲以上老年人已恢復占多數，加護病房比例超過60%，普通病房52%。
另外，公會在6月進行的調查顯示，聖保羅州大多數COVID-19住院患者年齡在40至50歲之間；4月的住院患者多數是7、8月才接種疫苗的年輕群體。
公會主席巴雷斯特林（Francisco Balestrin）表示，老年人恢復占多數住院患者的情況令人擔憂，這可能與老年人接種疫苗時間較長有關，巴雷斯特林也主張對老年人接種第3劑疫苗進行評估。
聖保羅州首府聖保羅市已對100%的18歲以上成年人施打至少1劑疫苗，今天開始對12至17歲年齡層接種疫苗。
聖保羅市衛生局長阿帕雷西多（Edson Aparecido）表示，當局也在分析為2021年初最先進行免疫接種的老年人和醫護人員施打第3劑COVID-19疫苗的可行性。（編輯：黃自強）1100819