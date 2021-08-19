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艾爾段：土耳其仍以保衛喀布爾機場為目標

▲土耳其總統艾爾段對阿富汗民兵組織塔利班領導人立場溫和的聲明表示歡迎。他表示，保衛喀布爾機場仍然是土耳其目標，正依據最新情勢研擬計畫並據以談判。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲土耳其總統艾爾段對阿富汗民兵組織塔利班領導人立場溫和的聲明表示歡迎。他表示，保衛喀布爾機場仍然是土耳其目標，正依據最新情勢研擬計畫並據以談判。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-08-19 09:09:28

（中央社記者何宏儒雷伊漢勒19日專電）土耳其總統艾爾段對阿富汗民兵組織塔利班領導人立場溫和的聲明表示歡迎。他表示，保衛喀布爾機場仍然是土耳其目標，正依據最新情勢研擬計畫並據以談判。

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艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）18日深夜在電視直播專訪中表示：「土耳其準備好為阿富汗和平、我們旅阿富汗親人的福祉，以及為保護土耳其利益而進行各種合作。」他說，截至目前土耳其已自當地撤回552位公民。

美軍宣布將撤離阿富汗後，塔利班（Taliban）近日勢如破竹奪下阿富汗政權。艾爾段在專訪中說，土耳其駐軍阿富汗可以提高喀布爾政府在國際舞台上的籌碼。

艾爾段說：「不管這個政府裡頭有誰，無論好壞都站在阿富汗人這一邊，兄弟情誼就該如此。」

有關保衛喀布爾哈密德．卡賽國際機場（HamidKarzai International Airport）一事， 艾爾段說，土耳其正依據新的實際情勢研擬計畫並繼續據以談判。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，艾爾段說，確保旅阿富汗土耳其人和平安全是首要之務。他並表示，很可能於週末前與德國總理梅克爾（AngelaMerkel）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）進行會商。

塔利班15日掌控喀布爾，總統甘尼（Ashraf Ghani）和其他重要官員流亡海外。半島電視台（Al Jazeera）報導，流亡阿拉伯聯合大公國的甘尼今天首度現身臉書（Facebook）直播，強調流亡是為了避免流血衝突。

甘尼說，他在安全人員強迫之下，「鞋都來不及換就離開」，連重要資產和「機密文件」都來不及處理。

他說，有關他攜帶好幾只手提箱的現金逃亡，如此傳聞「徹頭徹尾毫無根據」，強調如此說法是對他進行「政治和人格暗殺」。甘尼說：「從海關官員和其他有關當局可以了解到，那些指控毫無根據。」

與此同時，土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）昨天表示：「截至目前（喀布爾）機場沒有遭到攻擊或干預，機場似乎安全，但是情勢瞬息萬變，我們準備好了（因應情勢惡化）。」

艾卡說，對土耳其最重要的莫過於部隊安全，並已為此採取所有措施。他說：「我們正密切關注情勢變化，絕對不會讓部隊涉險...情勢現在看起來冷靜，撤離的工作持續進行中。」（編輯：郭中翰）1100819

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