艾爾段：土耳其仍以保衛喀布爾機場為目標

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美軍宣布將撤離阿富汗後，塔利班（Taliban）近日勢如破竹奪下阿富汗政權。艾爾段在專訪中說，土耳其駐軍阿富汗可以提高喀布爾政府在國際舞台上的籌碼。
艾爾段說：「不管這個政府裡頭有誰，無論好壞都站在阿富汗人這一邊，兄弟情誼就該如此。」
有關保衛喀布爾哈密德．卡賽國際機場（HamidKarzai International Airport）一事， 艾爾段說，土耳其正依據新的實際情勢研擬計畫並繼續據以談判。
安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，艾爾段說，確保旅阿富汗土耳其人和平安全是首要之務。他並表示，很可能於週末前與德國總理梅克爾（AngelaMerkel）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）進行會商。
塔利班15日掌控喀布爾，總統甘尼（Ashraf Ghani）和其他重要官員流亡海外。半島電視台（Al Jazeera）報導，流亡阿拉伯聯合大公國的甘尼今天首度現身臉書（Facebook）直播，強調流亡是為了避免流血衝突。
甘尼說，他在安全人員強迫之下，「鞋都來不及換就離開」，連重要資產和「機密文件」都來不及處理。
他說，有關他攜帶好幾只手提箱的現金逃亡，如此傳聞「徹頭徹尾毫無根據」，強調如此說法是對他進行「政治和人格暗殺」。甘尼說：「從海關官員和其他有關當局可以了解到，那些指控毫無根據。」
與此同時，土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）昨天表示：「截至目前（喀布爾）機場沒有遭到攻擊或干預，機場似乎安全，但是情勢瞬息萬變，我們準備好了（因應情勢惡化）。」
艾卡說，對土耳其最重要的莫過於部隊安全，並已為此採取所有措施。他說：「我們正密切關注情勢變化，絕對不會讓部隊涉險...情勢現在看起來冷靜，撤離的工作持續進行中。」（編輯：郭中翰）1100819