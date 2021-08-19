這時間買彩券最旺！威力彩今衝21.5億 善用紅紫色補財運
連續40期頭獎摃龜的威力彩，今（19）日晚間將再度開獎，台灣彩券公司預估這期銷售金額將衝上12億元，頭獎有望上看21.5億元，如1注獨得，除創今年單注最高獎金，也是第3屆以來第4高，第4屆以來第3高。至於要怎麼做才能旺財、提高中獎率？易經財經專家陶文表示今日是己亥日，補財運的吉利色是紅色及紫色，建議可穿紅色或紫色衣服前去買彩券，而最為吉利的時辰是午時，可前往正南方的彩券行購買，或是先到彩卷行的「正北方」等待15分鐘之後，再進入彩卷行，而生肖屬蛇、馬、羊、雞、狗財運都不錯，又以屬馬財運最好。
記者顏真真/台北報導
2021-08-19 10:54:43
陶文解釋今日己亥日是正財星超旺的日辰，尤其又7月（丙申月），財氣更加強大，只可惜這一天的日辰氣勢不佳，因此必須補足日辰的元氣，才有機會提昇中獎率，因為己亥日（8/19）是「財多身弱」的日辰。
不過，他補充紅色與紫色是己亥日補財運的吉利顏色，因此可以穿著紅色或紫色衣服前去購買彩卷，最好攜帶燙金紅包袋，裡面裝的是999元的硬幣，從1元到50元都需要。裡面的錢，最好是財神爺廟或土地公廟求來的錢母。
此外，己亥日這一天最強的旺運食物是甜食，他建議最好是紅色或咖啡色的甜食，甜度較高的巧克力、紅色甜甜圈或紅色馬卡龍，而隨身攜帶金黃色包裝的巧克力，財運會更強。
至於什麼時間買彩券最旺？陶文說，今日的吉利時辰為巳時、午時、未時和酉時，巳時（9點至11點）吉利方位在西南、正西、西北；午時（11點至13點）吉利方位為正東、東南、正南；未時（13點至15點）吉利方位是東南、正南、西南；酉時（17點至19點）吉利方位在西北、正北、東北。
不過，陶文強調最吉利的時辰是午時，可前往正南方的彩券行購買，或是先到彩卷行的「正北方」等待15分鐘之後，再進入彩卷行購買，中獎率極高。
而己亥日（8/19）財運最旺的生肖包括蛇、馬、羊、雞、狗，其中又以屬馬的財運最佳。至於吉利數字3、8、2、7、1以及其組合。