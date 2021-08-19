搭訕女子遭拒？男曬「對話紀錄」求解 內行秒揭殘酷真相
男女雙方在認識初期，會用訊息來了解彼此，但如果是聊天內容太過無趣，反而會被對方冷冷拒絕，先是慢慢回，再來可能變成已讀不回，都是常有的事情，近日有網友在網路論壇上請益，表示「對方訊息多久沒回會選擇放棄？」並且秀出與曖昧女的對話紀錄，不料慘遭眾多網友直呼「難怪沒機會」，引起討論。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 11:41:42
這位網友在網路論壇《Dcard》上貼文指出「女生訊息回覆的間隔時間多久你會放棄？這個算是留言式聊天模式嗎？」只見貼出的聊天記錄中，男子先是分享了頭髮病毒的相關新聞，但沒有得到女方回應，接著又開話題表示「今天雨超大的」，結果女方四天才回應「不喜歡上班時下大雨，超不方便」，男子接著說「對啊！沒錯」就結束話題，兩人便又是5天沒有對談紀錄。
貼文一出，網友看到留言後說，「你現在就該放棄了，對方也只是回答你的問題，沒有開話題的意思」、「四天放棄啊，超過兩天就是普通朋友」、「你這真的可以放棄了，不是沒時間回，是不想回，因為你再開話題，禮貌性回」、「當訊息罐頭機器人回應」、「有夠尷尬」。
有內行人看到聊天紀錄，直接告訴原PO，「如果我是那個女生我也不知道要回你什麼」、「不覺得都是你單方面主動傳訊息對方才回的嗎」、「很明顯對方只是應付你」、「我找我喜歡但不喜歡我的男生聊天就是你這樣」。（實習編輯：歐雅如）