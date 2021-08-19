男誆疫苗現貨施打賺黑心財　檢方依詐欺罪起訴

（中央社記者洪學廣高雄19日電）陳姓男子趁疫情嚴峻誆有私人管道可施打疫苗，一人分飾多角詐騙，成為全國首例以疫苗為幌子詐騙。但因貼文未明白提及疫情，難認散播謠言，雄檢偵結後僅依詐欺罪起訴。





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高雄地檢署起訴指出，陳男趁COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，今年6月7日在臉書以假帳號貼文「疫苗接種私訊預約」，不但誆稱每人先付訂金新台幣2000元就可享疫苗施打優先權，還能自選嬌生、AZ、莫德納、輝瑞等各品牌疫苗，更佯稱有配合醫生可幫忙施打。





費用方面，每人快篩費用260元、施打費用200元、疫苗費用1300元，共計每人每劑施打費用1760元。付款方式改以面交為主。





宋姓大學教授看到貼文後，回文有6人要接種嬌生疫苗，並準備砸下共1萬560元施打。陳男則安排不知情計程車司機前往收款。不過，大學教授越想越不對勁報警，三民二警分局員警同月15日晚間待假扮運將的陳男出面收款時依現行犯逮捕。





高雄地檢署檢察官訊問後，以陳男涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，以及刑法加重詐欺取財未遂罪嫌重大，且有湮滅證據、反覆實施同一犯罪之虞，向高雄地方法院聲請羈押，法官並裁定羈押禁見，這也是全國首例疫苗詐騙案。





檢方偵結後，認為陳男當時貼文主要是捏造可提供施打疫苗管道，並沒明白提及「新冠肺炎」、「武漢肺炎」、或「確診」等與疫情有關文字，貼文中所述「疫情越來越嚴重了」，也是針對疫情的空泛描述，據此難認定陳男有散播關於傳染病防治法疫情謠言或不實消息，並依詐欺罪將陳男起訴。（編輯：黃世雅）1100819



