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河南洪災將滿月　李克強視察鄭州地鐵等災區

▲河南洪災發生近1個月後，中國國務院總理李克強18日前往鄭州、衛輝、鶴壁等嚴重災區視察。（圖／翻攝自鳳凰網）
▲河南洪災發生近1個月後，中國國務院總理李克強18日前往鄭州、衛輝、鶴壁等嚴重災區視察。（圖／翻攝自鳳凰網）

中央社

2021-08-19 12:22:19

（中央社記者邱國強北京19日電）河南洪災發生近1個月後，中國國務院總理李克強18日前往鄭州、衛輝、鶴壁等嚴重災區視察，其中包括7月20日被大水淹沒造成嚴重死傷的鄭州地鐵5號線隧道及沙口路站。

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李克強是河南洪災發生後，前往災區視察的中國最高層級黨政官員，但距離洪災發生、特別是7月20日鄭州地鐵、車行地下道被大水淹沒至今，已經將近1個月。

中國政府網報導，李克強在視察鄭州地鐵5號線時說，地鐵隧道遭大水淹沒「在全社會引起很大的影響」，對失職瀆職行為要問責追責，「給社會一個交代」。同時要「痛定思痛，吸取教訓」，要重視城市的「裡子工程」，並強化預警和應急疏散機制。

河南鄭州等地在7月20日發生嚴重洪災後，正前往西藏視察的中共總書記習近平21日對救災工作作出指示；李克強則在同一天的國務院常務會議上部署相關工作，並在26日的救災視訊會議上說，在城市嚴重洪災下，地鐵、隧道「該停就停、該封就封」。

根據報導畫面，李克強在鄭州視察時，曾步行進入大批乘客受困的地鐵5號線隧道，並詢問當時大水漫入的高度，是否已經超過疏散平台再加1個人的高度。陪同官員則回答，水位已經超過扶手的高度。

除鄭州外，李克強還前往衛輝、鶴壁等地的鄉村災區視察。在畫面中，李克強穿著皮鞋，踩入田間道路旁、水尚未完全退去的田地，查看被淹的小麥。並詢問村民洪災發生時的水位高度，以及災後補助。村民則回答，目前每天補助人民幣150元，家中物品目前也尚未清理完成，「裡頭都還泡著」。

李克強並在修復中的衛河大堤上說，要吸取這次特大洪澇災害的教訓，把堤壩水庫等水利設施的修復加固作為「重中之重」，確保今後遇到特大洪澇災害時「守得牢、扛得住」。

他說，不僅要保障大江大河安瀾，也要增強中小水利設施抗災能力。要加快河流堤壩水庫隱患排查整治，築牢薄弱環節，科學統籌規劃，合理災後重建，守衛好群眾家園。（編輯：繆宗翰）1100819

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