河南洪災將滿月　李克強視察鄭州地鐵等災區

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中國政府網報導，李克強在視察鄭州地鐵5號線時說，地鐵隧道遭大水淹沒「在全社會引起很大的影響」，對失職瀆職行為要問責追責，「給社會一個交代」。同時要「痛定思痛，吸取教訓」，要重視城市的「裡子工程」，並強化預警和應急疏散機制。
河南鄭州等地在7月20日發生嚴重洪災後，正前往西藏視察的中共總書記習近平21日對救災工作作出指示；李克強則在同一天的國務院常務會議上部署相關工作，並在26日的救災視訊會議上說，在城市嚴重洪災下，地鐵、隧道「該停就停、該封就封」。
根據報導畫面，李克強在鄭州視察時，曾步行進入大批乘客受困的地鐵5號線隧道，並詢問當時大水漫入的高度，是否已經超過疏散平台再加1個人的高度。陪同官員則回答，水位已經超過扶手的高度。
除鄭州外，李克強還前往衛輝、鶴壁等地的鄉村災區視察。在畫面中，李克強穿著皮鞋，踩入田間道路旁、水尚未完全退去的田地，查看被淹的小麥。並詢問村民洪災發生時的水位高度，以及災後補助。村民則回答，目前每天補助人民幣150元，家中物品目前也尚未清理完成，「裡頭都還泡著」。
李克強並在修復中的衛河大堤上說，要吸取這次特大洪澇災害的教訓，把堤壩水庫等水利設施的修復加固作為「重中之重」，確保今後遇到特大洪澇災害時「守得牢、扛得住」。
他說，不僅要保障大江大河安瀾，也要增強中小水利設施抗災能力。要加快河流堤壩水庫隱患排查整治，築牢薄弱環節，科學統籌規劃，合理災後重建，守衛好群眾家園。（編輯：繆宗翰）1100819