國家住都中心達6283戶招標 內政部拚年底衝破2萬戶
內政部今(19)日於行政院會進行「社會住宅階段進度報告」。內政部指出，109年底前中央與地方共同協力達成第一階段直接興建社宅4萬戶；國家住都中心也順利於今年上半年度完成6,283戶招標。
記者羅婉庭／台北報導
2021-08-19 12:36:41
內政部表示，在達成4萬社宅目標時也啟動第二階段，責成營建署盤點全國土地，國家住都中心提前規劃並負責新建，將由中央承擔未來興建社宅的主力，國家住都中心也順利於今年上半年度完成6,283戶招標，預計於110年底國家住都中心將完成15,000戶招標，再與地方政府預計完成5,354戶，合計共2萬戶，以推動達成本年度新增2萬戶社會住宅的目標。
在包租代管進度方面，並未受疫情影響，累計媒合破2萬件，單7月份媒合高達1,584件，創計畫開辦以來新高，目前內政部已擬定相關對策將加速追上落後進度。
內政部進一步表示，社會住宅是總統政策重要核心議題，在妥善考量區域特性及市場條件，各地方會選擇調配使用社會住宅、包租代管及租金補貼等居住協助三大工具，因地制宜地協助國人覓得適宜且有尊嚴的住所，為保障國人居住權益，內政部責無旁貸地將持續努力，讓社會住宅能如期如質完成。