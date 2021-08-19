奧運空手道奪銅寫紀錄！文姿云首洩心聲：呼吸都覺得難受
有空手道「小清新」之稱的台灣運動好手文姿云，在2020東京奧運勇奪空手道55公斤級銅牌，在台灣和奧運的歷史添上一筆紀錄，不過這樣的好表現所引來的關注，似乎也影響到她的心情，文姿云昨（18）日晚間，在個人IG吐露心聲，表示下場後，面臨大量訪談、訊息，曾「沒睡好覺、情緒起伏不定」，甚至有時呼吸都覺得難受。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 14:30:53｜2021-08-19 14:44:28
文姿云指出「無數的訪談、祝賀、社群媒體大量訊息、聚光燈淹沒了我自己，從那天起，沒睡好覺、情緒起伏不定、有時呼吸都覺得難受，這些感受，來自於一直沒有好好照顧內心的自己覺得難過，想跟那個曾經縮在椅子上、躲在廁所裡，不停啜泣的自己說『謝謝妳的堅持，辛苦了』」。
她也分享這一路以來的心路歷程，「去年疫情積分封關拿到門票、奧運延期門票收回、受傷、積分賽失常、差點錯過奧運。我真的…沒有時間陪伴心中的小女孩，必須撐著直到最後一刻…雖然訓練常常練到懷疑人生，就跟機器人一樣緊繃，怎麼做都不像個樣」，文姿云告訴自己「眼淚擦擦，沒關係，調整再調整，今天沒辦法做到，明天再想辦法，明天不行的話就後天」。
最後文姿云也感性鼓勵自己「驀然回首發現，溫柔而堅定、優雅的爆發力，是在訓練的過程中，不斷自我突破獲得的，那種敞開、相信、投入，一次一次越來越靠近自己想要的樣子，勇敢地踏出行動，達到全然投入不後悔的境界」，文末也肯定自我「對啊！這就是我最喜歡的自己」。
奪牌後，文姿云首次在社群說出自己的內心感受，網友也紛紛湧入鼓勵「活出自己大概就是這樣的勇敢吧！」、「優雅而自信」、「妳很勇敢，是我近期最欣賞的運動員之一」、「做自己就好了，愛自己最重要！」、「這篇好感人噢，很真實的道出運動員女孩的內心！文姿云妳做到了」、「做最有自信的自己就好了！請繼續向前行」。（實習編輯：王麗雯）