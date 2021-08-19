COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

高鐵延伸宜蘭案　交通部建議站設四城

▲交通部政務次長胡湘麟表示，高鐵延伸宜蘭案，交部建議設站在四城。（圖／NOWnews資料照，記者陳致宇攝）
▲交通部政務次長胡湘麟表示，高鐵延伸宜蘭案，交部建議設站在四城。（圖／NOWnews資料照，記者陳致宇攝）

記者張志康/綜合報導

2021-08-19 15:04:15｜2021-08-19 15:12:28

交通部今日表示，高鐵延伸宜蘭案，經多方考量，建議設站在台鐵四城站；但宜蘭縣府則認為應設在宜蘭站。交通部表示，將會把意見帶回整體考量。

我是廣告 請繼續往下閱讀
立法院交通委員會邀集交通部及宜蘭縣府赴交通部鐵道局東部工程處簡報，政務次長胡湘麟代表交通部做出前述表示。

宜蘭縣長林姿妙在會中重申，目前縣府對於高鐵延伸宜蘭案的站場還是希望設立在縣政中心，如此才能兼顧宜蘭縣東、西、南與北的發展，但還是尊重中央最後的專業評估，只要能盡速定案，縣府都很歡迎。

立法院交通委員會召委邱臣遠則表示，中央原先屬意設於宜蘭站，現在似乎又倒向四城站，宜蘭縣政府則建議在縣政中心。他認為，中央既然決定把高鐵延伸到宜蘭，就應畢其功於一役，在選址上儘量滿足宜蘭發展需求與民眾便利，作出對地方最有利的決定，也不能有黑箱作業，避免日後再有延伸爭議。

交通部先前表示，高鐵延伸宜蘭案的評估站址有4個場站，分別是四城站、宜蘭站、縣政中心、羅東站，現階段站址仍未定。

胡湘麟會後表示，若設站在宜蘭站，於運量與經濟效益上是比較大，但設站會牽涉到日後的鐵路高架建設規劃。他指出，高鐵車站的月台長度要到420公尺，現今台鐵的車站沒有那麼長，加上宜蘭站南端有個轉彎處，不適合設置高鐵站；一旦高鐵進來後，中心點可能就跟台鐵不一樣，整個宜蘭站就可能必須往北移；若北移後，周邊道路是不是能夠配合起來，這些都是要考慮的因素。

另一方面，胡湘麟也認為，隨著高鐵進駐，勢必有聯外道路需求，如今宜蘭市內的一些道路比較狹小，道路的兩邊也有密集的房子，也涉及道路要拓寬問題，屆時拆遷量比較大。

胡湘麟表示，經多方細部及專業考量後，交通部建議設站在四城站，但今天地方多數支持設在宜蘭站，交通部會把意見帶回去整體考量，1個月之後再對外進一步說明。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

1. 你認為指揮中心開放國產疫苗給年輕一代施打的理由是？

繼續作答
即時
推薦閱讀