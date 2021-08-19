高鐵延伸宜蘭案　交通部建議站設四城

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宜蘭縣長林姿妙在會中重申，目前縣府對於高鐵延伸宜蘭案的站場還是希望設立在縣政中心，如此才能兼顧宜蘭縣東、西、南與北的發展，但還是尊重中央最後的專業評估，只要能盡速定案，縣府都很歡迎。
立法院交通委員會召委邱臣遠則表示，中央原先屬意設於宜蘭站，現在似乎又倒向四城站，宜蘭縣政府則建議在縣政中心。他認為，中央既然決定把高鐵延伸到宜蘭，就應畢其功於一役，在選址上儘量滿足宜蘭發展需求與民眾便利，作出對地方最有利的決定，也不能有黑箱作業，避免日後再有延伸爭議。
交通部先前表示，高鐵延伸宜蘭案的評估站址有4個場站，分別是四城站、宜蘭站、縣政中心、羅東站，現階段站址仍未定。
胡湘麟會後表示，若設站在宜蘭站，於運量與經濟效益上是比較大，但設站會牽涉到日後的鐵路高架建設規劃。他指出，高鐵車站的月台長度要到420公尺，現今台鐵的車站沒有那麼長，加上宜蘭站南端有個轉彎處，不適合設置高鐵站；一旦高鐵進來後，中心點可能就跟台鐵不一樣，整個宜蘭站就可能必須往北移；若北移後，周邊道路是不是能夠配合起來，這些都是要考慮的因素。
另一方面，胡湘麟也認為，隨著高鐵進駐，勢必有聯外道路需求，如今宜蘭市內的一些道路比較狹小，道路的兩邊也有密集的房子，也涉及道路要拓寬問題，屆時拆遷量比較大。
胡湘麟表示，經多方細部及專業考量後，交通部建議設站在四城站，但今天地方多數支持設在宜蘭站，交通部會把意見帶回去整體考量，1個月之後再對外進一步說明。