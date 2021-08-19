SJ東海打BNT公開副作用 25小時後「全身動不了」
2019新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐全球，各國力拚疫苗覆蓋率，南韓天團Super Junior（簡稱SJ）成員東海，今（19日）透露已施打輝瑞BNT疫苗，並於IG跟各位分享接種8至25小時的副作用，透露目前發燒，全身無法動，引發關注。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-08-19 15:29:29
東海透露，施打完輝瑞8小時後，手臂疼痛，過了12小時手已抬不起來，14小時40分後受手完全沒力，所以決定去睡覺，等到過了25小時，全身彷彿感冒，發高燒身體動彈不得，他似乎是嚇到，頻頻詢問「這症狀是正常的嗎？」事實上，疫苗副作用因人而異，大多數不適狀況，在接種2至3天內會漸漸好轉。
南韓疫情7月開始大失控，確診人數連日破千例，變種Delta病毒更於月初入侵當地，政府憂疫情惡化，首都圈4級防疫警戒原定8月8日解除，日前宣布延至8月22日，晚上6點後群聚不得超過2人，全面禁止大規模活動，學生不得到校上課，店家晚上10點後禁止營業。
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