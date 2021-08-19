警犬Tiny建功　聞到毒品藏在這裡…

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警方調查，李嫌曾於106年率眾涉犯多起暴力案件，為台中市警局提列治平專案目標對象，並檢肅到案，惟仍不知悛悔，看準毒品商機龐大，著手吸收黨羽組織販毒集團牟利。李嫌負責販毒集團之運作，利用微信通訊軟體，公開推送販毒愷他命、毒咖啡廣告訊息，指揮手下陳男等12人分別擔任倉管、小蜜蜂送毒車手、總機等職務參與販毒工作，其中有4名成員為未成年少年。
李嫌除利用其胞兄所經營之租車公司為活動據點，並提供租賃車輛供旗下小蜜蜂做為販毒交通工具使用，將毒品藏匿於車門夾層內，並用其他物品遮掩，但仍逃不過警犬的敏銳嗅覺，8月17日檢察官鐘祖聲指揮台中警方展開逮捕行動，警犬Tiny在駕駛座車門夾層起獲數包毒品咖啡包及愷他命。另查出租車公司與顧客遇金錢糾紛時，李嫌即率成員施以攔車擄人，對被害人施以暴力討債牟利，其囂張行徑令人髮指。
警方於這波行動中共查扣非制式手槍5枝、彈匣8個、子彈89顆、15支棒球棍、1支武士刀、1支摺疊刀、毒品咖啡、果汁包402包(毛重約2558公克)、愷他命63包(毛重約125公克)、咖啡包果汁粉半成品約23公斤、現金新臺幣26萬餘元及手機28支等證物。全案訊後依組織犯罪條例、毒品危害防制條例、妨害秩序、妨害自由及槍砲等罪嫌移送臺中地檢署偵辦。