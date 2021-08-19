強震救援物資姍姍來遲　海地總理坦承國家陷困境

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亨利表示：「海地現在瀕臨崩潰。摧毀國家南部大片地區的這場地震再次證明了我們的極限，以及我們有多脆弱。」
一名目擊者告訴路透社，數十名民眾在一架載有物資的直升機抵達後前往萊凱機場要求糧食，後來警方介入，一輛卡車才得以載著救援物資離開。
經過又一夜大雨後，萊凱居民紛紛抱怨缺乏援助，包括在市中心紮營的民眾，這些救難帳棚如雨後春筍般湧現。
海地民防局在社群媒體推特（Twitter）上指出，強震罹難人數增至2189人，受傷人數則攀升至1萬2268人。
社群媒體上的影片顯示，人們也愈來愈擔心萊凱以外更偏遠的地區，像是西北方的熱雷米（Jeremie），當地聯外道路遭到破壞。
在萊凱擔任法官的塞內爾（Pierre Cenel）在首都太子港（Port-au-Prince）痛斥政府：「身為一名法官，我不能有政治意見，但身為人民，身為一位擔心我國情勢的人，我必須說一切都失靈了。他們沒有做任何事情來預防這場災難。」
另一方面，熱帶風暴「葛瑞斯」（Grace）在席捲海地後今天已增強為颶風，朝向墨西哥加勒比海沿岸前進，來勢洶洶，導致班機紛紛停飛，並恐將帶來強風、暴洪和巨浪。
根據美國國家颶風中心（NHC）資訊，依颶風強度區分為5級的沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale）中，被歸類最低的1級颶風葛瑞斯於格林威治標準時間0時0分之際，最大持續風速達每小時130公里。
國家颶風中心指出，已讓遭強震重創的海地降下大雨的颶風葛瑞斯目前位於墨西哥城鎮圖盧姆（Tulum）以東約274公里處，預計將在19日凌晨登陸。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1100819