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中市議員抨擊文化部是土匪　圈地作古蹟保存

▲議員李中抨擊中央文化部是文化土匪部，偷偷摸摸把臺中火車站附近圈地近50公頃，要作為古蹟保存範圍(圖／柳榮俊攝2021.8.19)
▲議員李中抨擊中央文化部是文化土匪部，偷偷摸摸把臺中火車站附近圈地近50公頃，要作為古蹟保存範圍(圖／柳榮俊攝2021.8.19)

記者柳榮俊/台中報導

2021-08-19 16:05:17

國民黨台中市議員李中今(19)日質詢強力抨擊中央文化部是文化土匪部，竟然偷偷摸摸把臺中火車站附近圈地近50公頃，要作為古蹟保存範圍，今年10月就要公告，這嚴重衝擊臺中舊城區的再生與火車站新興交通、都市計畫，更會對民眾的權益產生重大影響，他要求市政府儘速向文化部表達抗議，地方堅決反對文化部土匪行為。

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李中指出，文化部文化資產局準備將公園東路、復興路五段、進德路、復興東路、復興路四段、和平街、臺中路、繼光街所圍成的區域劃入臺中火車站古蹟保存周邊範圍，這個區域絕大多數都屬與商業區，文化部與少數文史工作者的圈地作為，簡直就像土匪一樣。


李中說，文化部的報告書裡頭用火車站周邊若為高層建築包圍，恐切斷古蹟與其所在區域之歷史紋理來作為劃定範圍的依據，意思是為了讓大家看清楚舊臺中火車站，日後周邊的開發就要受到高度的限制。然而，大家若有看過日本東京舊火車站，它的前面是廣場、然後是道路，四周也是被高樓所包圍，蓋大樓分明就不會影響歷史古蹟的保存，甚至遊客在旁邊大樓鳥瞰舊火車站，更能看得清楚且有不同感受呀。


李中表示，這個古蹟保存區域一旦劃定，區域內許多民眾的財產權就受到侵害，雖然依照古蹟存作業辦法等法規，民眾可以選擇容積移轉，但其他區域的容積價值，能和此區域的價值相等嗎？要換多少容積才公平呢？中央隨便委外給文史學者做個計畫，未來可能會累死地方公務員，造成民眾與地方政府的對立。


李中說，文化部如果認為這整個區域有價值，就請文化部編列預算，例如一坪一百萬，把整個區域用1500億元價購下來，不要只出一張嘴，就像土匪一樣把地圈起來。


李中提醒市政府，都發局與交通局目前都在如火如荼地進行大車站計畫，如果文化部這個保存計畫十月一通過，進行中的計畫怎麼辦？另外，區域內適用危老條例改建的計畫要不要繼續做？


李中表示，依據文化資產保存法第37條，主管機關「應會同有關機關」訂定古蹟保存計畫，但市政府沒有任何機關被知會這件事，下週二就要開說明會，短短的幾天我們哪有時間足夠準備，這根本就是霸王硬上弓，完全不尊重地方政府與在地居民。


李中要求市政府儘速把相關局處找來商議，並瞭解文化部究竟在搞什麼鬼，一定要利用下週二說明會陳述立場，保障民眾權益、捍衛地方政府權力。

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