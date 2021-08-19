中市議員抨擊文化部是土匪　圈地作古蹟保存

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李中指出，文化部文化資產局準備將公園東路、復興路五段、進德路、復興東路、復興路四段、和平街、臺中路、繼光街所圍成的區域劃入臺中火車站古蹟保存周邊範圍，這個區域絕大多數都屬與商業區，文化部與少數文史工作者的圈地作為，簡直就像土匪一樣。
李中說，文化部的報告書裡頭用火車站周邊若為高層建築包圍，恐切斷古蹟與其所在區域之歷史紋理來作為劃定範圍的依據，意思是為了讓大家看清楚舊臺中火車站，日後周邊的開發就要受到高度的限制。然而，大家若有看過日本東京舊火車站，它的前面是廣場、然後是道路，四周也是被高樓所包圍，蓋大樓分明就不會影響歷史古蹟的保存，甚至遊客在旁邊大樓鳥瞰舊火車站，更能看得清楚且有不同感受呀。
李中表示，這個古蹟保存區域一旦劃定，區域內許多民眾的財產權就受到侵害，雖然依照古蹟存作業辦法等法規，民眾可以選擇容積移轉，但其他區域的容積價值，能和此區域的價值相等嗎？要換多少容積才公平呢？中央隨便委外給文史學者做個計畫，未來可能會累死地方公務員，造成民眾與地方政府的對立。
李中說，文化部如果認為這整個區域有價值，就請文化部編列預算，例如一坪一百萬，把整個區域用1500億元價購下來，不要只出一張嘴，就像土匪一樣把地圈起來。
李中提醒市政府，都發局與交通局目前都在如火如荼地進行大車站計畫，如果文化部這個保存計畫十月一通過，進行中的計畫怎麼辦？另外，區域內適用危老條例改建的計畫要不要繼續做？
李中表示，依據文化資產保存法第37條，主管機關「應會同有關機關」訂定古蹟保存計畫，但市政府沒有任何機關被知會這件事，下週二就要開說明會，短短的幾天我們哪有時間足夠準備，這根本就是霸王硬上弓，完全不尊重地方政府與在地居民。
李中要求市政府儘速把相關局處找來商議，並瞭解文化部究竟在搞什麼鬼，一定要利用下週二說明會陳述立場，保障民眾權益、捍衛地方政府權力。