頂樓加鋪磁磚！建商掛保證「雖貴但升級」 過來人揭真相
有些民眾特別喜歡買頂樓戶，少了樓上噪音及震動的干擾，而且還有較好的視野和空氣。但頂樓不免也另有需要擔心的問題，像是高溫、漏水等等。就有位住頂樓的網友透露，建商替戶外貼上磁磚，並解釋「比較好且比較貴，算是升級」。但他疑惑第一次看到頂樓鋪磁磚，詢問大家「真的有升級到嗎？」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-19 16:40:45
原PO在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》發文，詢問大家「頂樓戶外貼60*60拋光石英磚會很奇怪嗎？」原PO表示，建商掛保證說「拋光石英磚比較不吸水，比較好。但比較貴，算是升級。缺點就是比較滑，上去要小心」。不過原PO直言自己是第一次看到頂樓地板貼拋光石英磁磚，不禁請教大家「真的有升級到嗎？除了比較滑還有其他缺點嗎？」
問題一出掀起討論，許多過來人紛紛留言回覆說「基本上下雨很滑，超級滑。只要燒過的磁磚，基本上吸水率都超級低」、「你這種情況只有幾種可能：剩料亂貼唬爛業主，下包商貼錯材料，你要加蓋」、「下雨你就知道，會摔死」、「這個設計就像是要讓你來蓋違建似的」、「是超級無敵滑…一點水就摔的亂七八糟…有小孩老人千萬不要嘗試」、「不是防水沒做好，就是剩料，建商不會這麼佛的，之後熱脹冷縮也易裂」、「除了下雨容易滑之外，品質不好的石英磚還很容易吸水吃色，到時地板就會出現一塊塊明顯的水痕」。
但也有網友緩頰認為，「磁磚有分室內室外。牆壁或地板，防漬，好洗或防滑，耐熱，耐凍。這些都是考量。會積水的地板如浴室或廚房等，甚至室外的陽台，露台，頂樓等應該要用防滑，耐熱或耐凍等氣溫變化」、「建商給你的褔利，算違建，快作成室內，自己知道就好」、「有可能建商會在頂樓加蓋鐵皮屋，這個空間當作室內空間 所以才會貼亮面地磚」。（編輯：倪浩軒）